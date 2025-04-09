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TASAKI櫻花金捕捉春日璀璨光芒 最溫柔真摯的母親節禮

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒演繹TASAKI櫻花金珠寶。圖／TASAKI提供
模特兒演繹TASAKI櫻花金珠寶。圖／TASAKI提供

柔美的櫻花紛紛飄舞大地，是春天最美麗的景色。源自日本的珠寶品牌TASAKI將捕捉自然風華、將春暖花開的美麗景色化為創作靈感，打造出品牌專有的獨門櫻花金（SAKURAGOLD™），並以散發櫻花般柔美光澤的櫻花金打造一系列珠寶，與優雅圓潤的珍珠和璀璨明亮的鑽石，為母親節獻上最真摯的祝福。

散發柔和的粉色光澤的櫻花金，呈現出細緻的光輝，與傳統玫瑰金相比，SAKURAGOLD™更顯輕盈，如同春日的晨曦般清新，優雅且充滿生機。TASAKI的SAKURAGOLD™系列透過CHANTS和PIANO系列的設計，綻放出如盛放花朵的璀璨，協奏出豐富聽覺的華麗饗宴。

TASAKI的CHANTS系列珠寶設計靈感來自大自然，以珍珠與鑽石為核心素材，以明亮耀眼的的鑽石和珍珠的虹彩光澤互相呼應，營造出柔美且分明的視覺層次，完美捕捉春花綻放時的光輝。花瓣造型搭配溫潤的阿古屋珍珠與18K櫻花金，光影交織散發浪漫且溫柔的氛圍，正如母親的情感，燦亮動人之際又溫柔細膩，不論是戒指、耳環、或貼近心臟的鍊墜，每一朵CHANTS的鏤空花朵都是愛的見證。是傳遞心意的絕佳禮物。

情感如同音樂，悠揚而深刻，跨越時光，超越形式。TASAKI PIANO 系列珠寶汲取鋼琴鍵盤的優雅韻律為靈感，將情感化為無聲之美，TASAKI PIANO 系列以簡約流暢的線條構成，鑽石鑲嵌的方式變化豐富，完美呈現情感的多樣性與和諧，讓每一件珠寶都成為愛的最佳傳遞者。櫻花金的加入使設計更顯溫潤，搭配精選耀眼明亮的鑽石，單獨配戴可以彰顯個性、層疊搭配營造豐富層次，也可以與母親一起配戴作為彼此連結的親情向張，以低調而深刻的方式，詮釋情感的純粹與永恆。

模特兒演繹TASAKI PIANO系列珠寶。圖／TASAKI提供
模特兒演繹TASAKI PIANO系列珠寶。圖／TASAKI提供
TASAKI PIANO 3 Stones 18K櫻花金鑽石耳環，14萬3,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI PIANO 3 Stones 18K櫻花金鑽石耳環，14萬3,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI PIANO Line 20 18K櫻花金戒指，30,100元。圖／TASAKI提供
TASAKI PIANO Line 20 18K櫻花金戒指，30,100元。圖／TASAKI提供
TASAKI PIANO 18K櫻花金系列戒指。圖／TASAKI提供
TASAKI PIANO 18K櫻花金系列戒指。圖／TASAKI提供
模特兒演繹TASAKI PIANO系列珠寶。圖／TASAKI提供
模特兒演繹TASAKI PIANO系列珠寶。圖／TASAKI提供
TASAKI PIANO黑鑽櫻花金戒指，51,500元。圖／TASAKI提供
TASAKI PIANO黑鑽櫻花金戒指，51,500元。圖／TASAKI提供
模特兒演繹TASAKI櫻花金珠寶。圖／TASAKI提供
模特兒演繹TASAKI櫻花金珠寶。圖／TASAKI提供
TASAKI CHANTS 18K櫻花金鑲鑽與阿古屋珍珠耳環，17萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI CHANTS 18K櫻花金鑲鑽與阿古屋珍珠耳環，17萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI的CHANTS系列櫻花金珍珠鑽石珠寶。圖／TASAKI提供
TASAKI的CHANTS系列櫻花金珍珠鑽石珠寶。圖／TASAKI提供
TASAKI CHANTS 18K櫻花金鑲鑽&阿古屋珍珠戒指，12萬1,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI CHANTS 18K櫻花金鑲鑽&阿古屋珍珠戒指，12萬1,000元。圖／TASAKI提供
模特兒演繹TASAKI PIANO系列櫻花金珠寶。圖／TASAKI提供
模特兒演繹TASAKI PIANO系列櫻花金珠寶。圖／TASAKI提供
TASAKI的SAKURAGOLD™（櫻花金）以柔和的粉色光澤為基調。圖／TASAKI提供
TASAKI的SAKURAGOLD™（櫻花金）以柔和的粉色光澤為基調。圖／TASAKI提供
TASAKI PIANO 3 Stones 20 18K櫻花金鑽石戒指，40,500元。圖／TASAKI提供
TASAKI PIANO 3 Stones 20 18K櫻花金鑽石戒指，40,500元。圖／TASAKI提供
TASAKI PIANO Pave 18K櫻花金鑽石耳環，14萬4,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI PIANO Pave 18K櫻花金鑽石耳環，14萬4,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI CHANTS 18K櫻花金鑲鑽與阿古屋珍珠項鍊，11萬4,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI CHANTS 18K櫻花金鑲鑽與阿古屋珍珠項鍊，11萬4,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI PIANO系列櫻花金鑲鑽戒指。圖／TASAKI提供
TASAKI PIANO系列櫻花金鑲鑽戒指。圖／TASAKI提供

櫻花 鑽石

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