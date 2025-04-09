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WWG表展25／無人知曉的秘境 帕瑪強尼報時表有夠「I」

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
僅在背面顯示、連指針都隱藏的L’Armoriale「秘境報時」腕表，是堪稱「I型人格」的隱士之作。圖／帕瑪強尼提供
僅在背面顯示、連指針都隱藏的L’Armoriale「秘境報時」腕表，是堪稱「I型人格」的隱士之作。圖／帕瑪強尼提供

位於瑞士富勒葉的帕瑪強尼（Parmigiani Fleurier）是當今相當被低估的高級品牌之一，日前並在日內瓦鐘表與奇蹟表展公布了年度新品，展現品牌在複雜功能與色彩上的過人之處，推出包含Tonda PF Sport Chronograph Ultra-Cermet計時碼表、Toric Quantieme Perpetuel萬年曆，以及L’Armoriale「秘境報時」腕表，令人大為驚艷。

使用了陶瓷與1/3鈦金屬的Cermet材質，是Parmigiani Fleurier與南韓首爾大學的合作結晶，其具備了陶瓷與鈦金屬的雙重特點：耐刮、親膚、堅硬，同時將陶瓷易碎的特點、以鈦金屬的堅硬補強；由於特殊的材質特點，一天僅能組裝完一只表款，遊走於陶瓷與鈦金屬之間，更令表款表殼散發特殊的金屬光澤，面盤並經過Blackor特殊處理，共有Milano Blue與London Grey兩種色澤。

複雜曆象萬年曆功能的Toric QP腕表則使用了雙重同軸顯示，將日期與星期設定為同軸顯示的兩根指針、月份與閏年顯示則位處同一次表盤上，由於捨棄了月相顯示，讓面盤展現了萬年曆表款少有的高雅、內斂，同時玫瑰金表殼（面）搭配灰色皮帶與灰色表帶搭配藍色面盤的組合，展現了非常奇特、寧靜、愉悅的色彩感受，需要眼見為憑更能體會；這種色彩的高明同時也出現在Tonda系列Skeleton鏤空表中，表款的機芯經過打磨修飾、並以電鍍賦予了綠版顏色，全球限量50只。

事實上，帕瑪強尼（Parmigiani Fleurier）今年推出的表款色彩皆經過相當縝密的研發、調配，除了前述表款外包含Tonda PF Chronograph No Date無日期計時碼表、Tonda PF GMT Rattrapante Verzasca追針兩地時間、Tonda PF Skeleton Slate Green鏤空表的色彩都傳遞了和諧、寧靜的意念，並非因為主流趨勢流行色彩而一昧跟風，實際上手、目測時，都能感受到超越常規水準以上的調色設定功力，完全不亞於複雜機芯上投入的心力，相當值得親眼為憑。

年度最具話題、最特別的則有一只「秘境報時」L’Armoriale的Répétition Minute Mystérieuse腕表，表款的正面完全沒有時間、面盤也無法開啟。原來共由392個零件組成的PF 355手上鍊機芯，只能透過三問報時的機制「聆聽」時間，翻開背面，表款連指針也予以隱藏，只留下兩個小巧的H與M金屬字母、分別代表了「小時」（Hour）與「分鐘」（Minute）。

白金表殼的正面、背面皆施以兩種不同的Guilloche雕花紋理，並在瓜地馬拉玉石（Jade from Guatemala）上再運用了Down Rose或midnight fjord 二色琺瑯，全球限量各一只，也像是十六型人格中的「I人」，將最珍貴的時間、最終低調地只留給自己。

Toric Quantieme Perpetuel萬年曆所使用的PF733手上鍊機芯，並於3/4夾板上加以Côtes de Fleurier打磨修飾。圖／帕瑪強尼提供
Toric Quantieme Perpetuel萬年曆所使用的PF733手上鍊機芯，並於3/4夾板上加以Côtes de Fleurier打磨修飾。圖／帕瑪強尼提供
Tonda PF Sport Chronograph Ultra-Cermet腕表、複合式陶瓷鈦金屬表殼，PF070高振頻36000轉機芯、時間顯示與計時碼表功能，COSC瑞士官方天文台認證，防水100米，價格店洽。圖／帕瑪強尼提供
Tonda PF Sport Chronograph Ultra-Cermet腕表、複合式陶瓷鈦金屬表殼，PF070高振頻36000轉機芯、時間顯示與計時碼表功能，COSC瑞士官方天文台認證，防水100米，價格店洽。圖／帕瑪強尼提供
Toric Quantieme Perpetuel萬年曆，共推出18K玫瑰金、18K白金表殼；PF733手上鍊機芯具有不含月相顯示的萬年曆功能，動力儲存60小時，限量50只。圖／帕瑪強尼提供
Toric Quantieme Perpetuel萬年曆，共推出18K玫瑰金、18K白金表殼；PF733手上鍊機芯具有不含月相顯示的萬年曆功能，動力儲存60小時，限量50只。圖／帕瑪強尼提供
Tonda PF Skeleton鏤空錶表，精鋼、40毫米、Slate Green板岩綠鏤空面盤，時、分顯示，PF777自動上鍊機芯，防水100米，不鏽鋼鍊帶，限量50只，訂價約231萬8,000元。圖／帕瑪強尼提供
Tonda PF Skeleton鏤空錶表，精鋼、40毫米、Slate Green板岩綠鏤空面盤，時、分顯示，PF777自動上鍊機芯，防水100米，不鏽鋼鍊帶，限量50只，訂價約231萬8,000元。圖／帕瑪強尼提供
L’Armoriale的Répétition Minute Mystérieuse腕表，PF 355手上鍊三問報時機芯，機刻雕花與大明火琺瑯面盤，限量一只。圖／帕瑪強尼提供
L’Armoriale的Répétition Minute Mystérieuse腕表，PF 355手上鍊三問報時機芯，機刻雕花與大明火琺瑯面盤，限量一只。圖／帕瑪強尼提供
PF Sport Chronograph Ultra-Cermet腕表使用了288個零件組成的PF0790機芯、並具備22K金自動盤。圖／帕瑪強尼提供
PF Sport Chronograph Ultra-Cermet腕表使用了288個零件組成的PF0790機芯、並具備22K金自動盤。圖／帕瑪強尼提供

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