濱崎步出道27年仍光芒四射 揭開「亞洲流行教主」不敗原因

暌違17年，出道27年、46歲的日本天后濱崎步（Ayumi Hamasaki），終於要來台灣開唱了！至今仍是亞洲流行文化傳奇人物的她，90年代末至千禧年間，以獨特的音樂風格、百變造型與細膩歌詞擄獲無數年輕人，成為當時哈日風潮下的指標人物。她的作品不僅在日本創下驚人銷量，也在台灣、香港、新加坡等地掀起追星熱潮，奠定「亞洲流行教主」地位。

濱崎步從1998年以《Poker Face》初登樂壇至今，走過四分之一個世紀，從叛逆少女成為兩個孩子的母親，仍保有完美體態與少女般的氣場。儘管身份轉變，她不僅在音樂上創下無數里程碑，更以百變造型與個人風格引領亞洲流行時尚，成為無數粉絲心中不可取代的時代象徵。

濱崎步自幼由母親與外婆撫養長大，年僅7歲就為分擔家計、之後開始模特兒工作，14歲獨自赴東京闖蕩演藝圈。雖然模特與演員之路屢遇瓶頸，但她未曾放棄自己，在六本木夜店裡唱歌跳舞的經歷，反成為她踏入音樂之路的契機。即使約莫在2000年發生耳疾，左耳聽力接近全聾的情況下，她仍堅持站上舞台，展現驚人意志力。

根據日本Oricon公信榜統計，濱崎步至今仍是日本史上唱片銷量最高的個人女歌手，擁有38張冠軍單曲與連續13年專輯登上排行榜冠軍的紀錄。她更於2001至2003年間，憑藉《Dearest》、《Voyage》與《No way to say》連續3年獲得日本唱片大賞最高榮譽，成為史上唯一完成此壯舉的女藝人。同時，她在國際舞台上也屢獲殊榮，包含國際唱片業協會頒發的「亞洲最佳銷售藝人獎」與MTV亞洲大獎「亞洲最具影響力藝人獎」等，實力與影響力備受肯定。

除了音樂成就，濱崎步在時尚與美妝上的影響力同樣深遠。她以「澀谷系辣妹風」成為千禧世代流行指標，從豹紋、破洞丹寧、閃亮飾品到大膽髮妝，掀起風潮。而她的造型更多次獲得「最佳眼鏡裝扮獎」、「芭比娃娃獎」與「指甲藝術皇后」等肯定，並於2010年獲選為「最具影響力的100位日本人」之一。

如今即便年過45，濱崎步依然保有少女感，靠著全穀飲食、泡澡習慣、每日皮拉提斯鍛鍊與注重血液循環的生活方式，維持最佳狀態，堪稱娛樂圈的美容範本。其實濱崎步的成功，象徵著這一代人對夢想、自由與個性的嚮往，難怪演唱會消息一出，所有台迷都躁了起來！