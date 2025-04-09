忠泰樂生活自2月起，在3F大階梯與uncanny共同展出由忠泰美術館主辦的《平田晃久建築展 — 物我交織的臨界》，至3月底已突破萬人參觀！現場除了能一窺日本中生代建築師代表人物之一 — 平田晃久，對人類與自然融合的建築哲思之外，也呈現各種尺度規模的建築模型，彷彿深入其地感受空氣的流動、理性和感性的交織。

展覽獲熱烈迴響！平田晃久來臺宣布展期加碼，回應臺灣觀眾熱情支持。圖／忠泰美術館 提供

忠泰美術館《平田晃久建築展─物我交織的臨界》「迴響」主題。圖／忠泰美術館 提供

忠泰樂生活以策展作為展開商場的各種空間、活動的想像，同時支持各種展覽、文化倡議與體驗，邀請民眾走進 NOKE 品味生活的各種面貌，歡迎把握延展機會，無須親臨日本即可同步欣賞大師建築！

忠泰美術館2025奧夫塞計畫《平田晃久建築展─物我交織的臨界》好評延展至4月13日。圖／忠泰美術館提供 ​

平田晃久建築展─物我交織的臨界

展覽日期｜𝟤𝟢𝟤𝟧.𝟤.𝟣𝟧（六）- 𝟤𝟢𝟤𝟧.𝟒.𝟏𝟑（日）

展覽地點｜NOKE 忠泰樂生活 3F 𝗨𝗻𝗰𝗮𝗻𝗻𝘆（臺北市中山區樂群三路 200 號 3 樓）

開放時間｜週日至週四 11:00-21:30、週五至週六 11:00-22:00

參觀資訊｜免費參觀