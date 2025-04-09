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全聯推美味堂聯名米其林綠星蔬食、老鷹紅豆烘焙新品

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯身為「地球保衛隊」即日起5月1日主打「友善地球」檔期，推出生鮮生態商品優惠，更首度邀請米其林綠星餐廳行政主廚監製美味堂創新蔬食，大眾只要透過支持友善商品，就能省錢。圖／全聯福利中心提供
全聯身為「地球保衛隊」即日起5月1日主打「友善地球」檔期，推出生鮮生態商品優惠，更首度邀請米其林綠星餐廳行政主廚監製美味堂創新蔬食，大眾只要透過支持友善商品，就能省錢。圖／全聯福利中心提供

迎接世界地球日，全聯自即日起至5月1日主打「友善地球」檔期，推出多項生鮮生態商品與蔬食新品優惠，鼓勵消費者透過支持友善商品，輕鬆省錢又能為環境盡一份心力。此次活動最大亮點為首次與米其林綠星餐廳「一週二次蔬食集團」行政主廚徐兆麟合作，推出多款創新蔬食與甜點，滿足民眾健康飲食又想要兼顧便利性的需求。

創新蔬食系列包括「美味堂黃金藜麥鷹嘴豆」特價55元、香麻帶勁的「皮蛋麻婆豆腐」特價95元，還有韓系風味的「雜菜寬粉」與氣炸更好吃的「蜂蜜辣醬馬鈴薯」；而甜點「We Sweet栗子銀耳燕麥露」則以植物奶結合白木耳、栗子、薏仁與鷹嘴豆，是健康早餐新選擇。

全聯長年推動生態友善農業，自2016年起陸續推出灣鯛背肉、官田菱雉菱、放山桂丁雞、小農鮮乳甜點、黑翅鳶米、貓頭鷹鳳梨、諸羅樹蛙綠竹筍等守護台灣10種生物的生態商品，促進生物多樣性。根據內部統計，2024年熱銷Top 5友善商品分別為老鷹紅豆銅鑼燒、文蛤真空包、小農鮮奶泡芙、文蛤(特大)真空包、老鷹紅豆日式大福。

看好老鷹紅豆成長力道，再推出新品We Sweet老鷹紅豆粉粿布蕾，使用老鷹紅豆熬煮的綿密紅豆餡，融合台式粉粿與法式布蕾，層次多變，單盒售價149元；READ BREAD老鷹紅豆麻糬軟歐，嚼勁十足的麵包搭配老鷹紅豆餡與麻糬，甜而不膩，雙餡滿足。

小農直採產品也有優惠，如嘉義農友謝汶勳栽種、助復育諸羅樹蛙的「護蛙筍」，每100公克綠竹筍42元、去殼竹筍28元；台南農友林丙火栽種的「水雉蘿蔔」採無農藥耕作，與四角菱輪耕保育水雉，限時優惠每100公克7.5元。

生鮮類優惠則有「台灣鯛背肉」，採用太陽能結合AI智慧養殖，肉質彈嫩，4月18日起單盒特價119元，2盒228元；「台灣桂丁土雞切塊」每盒169元、「放山桂丁雞去骨腿肉」每盒379元，購買指定商品單筆滿額還可享折扣。

「美味堂雜菜寬粉」以特製辣椒香油，加入蔬菜拌炒韓式寬粉，口感Q彈；「美味堂蜂蜜辣醬馬鈴薯」搭配韓式辣醬，氣炸更美味。圖／全聯福利中心提供
「美味堂雜菜寬粉」以特製辣椒香油，加入蔬菜拌炒韓式寬粉，口感Q彈；「美味堂蜂蜜辣醬馬鈴薯」搭配韓式辣醬，氣炸更美味。圖／全聯福利中心提供
全聯老鷹紅豆系列再推新品，We Sweet老鷹紅豆粉粿布蕾、READ BREAD老鷹紅豆麻糬軟歐。圖／全聯福利中心提供
全聯老鷹紅豆系列再推新品，We Sweet老鷹紅豆粉粿布蕾、READ BREAD老鷹紅豆麻糬軟歐。圖／全聯福利中心提供
小農直採綠竹筍守護諸羅樹蛙、水雉蘿蔔無農藥、無化肥，都是友善地球的生態商品。圖／全聯福利中心提供
小農直採綠竹筍守護諸羅樹蛙、水雉蘿蔔無農藥、無化肥，都是友善地球的生態商品。圖／全聯福利中心提供

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