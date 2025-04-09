一體成型不滲漏雨衣！防水透氣 終結雨季惡夢

台灣氣候潮濕多雨，午後驟雨或梅雨季總讓人措手不及，尤其對機車通勤族與戶外活動愛好者而言，雨衣不僅是日常必需品，更攸關穿著舒適與行程品質。然而市面上的傳統雨衣仍存在諸多痛點：拉鍊式設計穿脫繁複、容易滲水，材質厚重悶熱，讓雨天既不便又狼狽，甚至讓整天的心情與穿搭都被打亂。

擁有40年雨具製造經驗的「Tcf.大振豐」，觀察到使用者對雨衣舒適性與機能的高度需求，攜手旗下品牌 CORVIX 推出全新系列雨衣「雨滴之森」，主打「防水 x 透氣」的完美平衡，專為台灣潮濕氣候設計，從剪裁、材質到機能細節，全面升級雨天出行體驗。

圖／有你共創提供

「雨滴之森」具備10項核心機能特色：

包括3秒瞬穿脫設計、一體成型無拉鍊結構、雙層三角擋水與立體高領包覆，採用春亞紡高密度防水布搭配TPU透氣膜，達到五級超潑水與高透濕的機能雙效。整件雨衣僅450g、厚薄度僅0.17cm，極致輕薄不悶熱，A字剪裁讓穿著活動自如，袖口與帽型皆可調整，細節到位。

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這些特色設計對使用者而言，不僅解決了傳統雨衣厚重悶熱、難穿、易滲水的問題，更大幅提升整體穿著體驗。3秒即可穿脫，適應突如其來的驟雨；無拉鍊設計降低滲水機率；高領與擋水設計防止雨水從頸部灌入；超潑水布料讓水珠一甩即乾，暴雨後依然乾爽。同時兼顧造型與實用，讓雨天穿搭也能輕鬆有型。

「CORVIX 雨滴之森」將於4月9日正式於嘖嘖平台獨家上線，更多商品資訊請上嘖嘖頁面或「Tcf.大振豐」粉絲專頁查詢。

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