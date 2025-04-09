星級炸雞誰最狂？米其林星廚炸雞對決 680元吃雙拼

由米其林星廚林明健（Chef Kin）主理、融合香港DNA呈現當代亞洲料理與療癒夜食的Afterglo餐酒館，為提供更富趣味及療癒的用餐體驗，將於每個月的最後一個星期一，舉行「Cock Fight」炸雞爭霸，由林明健主廚邀請業界廚師好朋友們輪番登場，各自獻上一道風格獨具的炸雞料理，每人只要680元即可一次盡享兩位星級名廚的創作料理。

首位於4月28日登場的是米其林一星餐廳盈科EIKA主廚稗田良平（Chef Hieda）。稗田主廚擅長以自身的日本料理技法，展現台灣在地食材風味，平時與林明健主廚也擁有好交情，經常交流廚藝與球技；此次於Afterglo首場「Cock Fight」炸雞爭霸將呈現何種風貌的炸雞料理，亦令人好奇及期待。

林明健主廚表示：「我們希望透過這個有趣的活動，讓消費者同時可品嘗兩位主廚不同風格料理，並感受熱情與趣味氛圍，擁有難忘美味體驗，同時這也是一個餐飲同業之間輕鬆友善的廚藝交流，我也將陸續邀請我的餐飲好朋友來參加接下來的Cock Fight，每個月將於Afterglo官方IG及FB公布當月主廚名單，敬請期待。」

「Cock Fight」炸雞爭霸將投票選出當月炸雞王者，同時每場將抽出一名幸運兒，招待下一場「Cock Fight」免費雙人體驗。活動自即日起開放預約，席位有限，建議提前訂位。

【Cock Fight炸雞爭霸】

日期／時間：2025年4月28日（週一）晚間6：00～10：00

售價：每人680元+10% 享兩位主廚的炸雞料理及配菜

預約：https://reurl.cc/GnE6Xy