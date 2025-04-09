寶可夢迷必收！遊戲卡匣造型悠遊卡開賣時間、通路公開

寶可夢迷快衝！為慶祝新一代「Pokémon MEZASTAR寶可夢明耀之星」遊戲機台登台，悠遊卡公司與寶可夢公司聯手推出全球唯一紀念商品「特別MEZASTAR卡匣造型悠遊卡－台灣發售紀念款」，首波將在Pokémon Center TAIPEI寶可夢中心台北及悠遊付Easy Wallet App率先開放銷售，銷售時間方式快筆記起來。

此款卡片以人氣寶可夢「皮卡丘」為主角，遊戲卡匣造型的卡體採用特製黑色材質，搭配印有MEZASTAR官方LOGO的掛繩，不只是可以付款遊玩的悠遊卡，同時也是可對戰使用的遊戲卡匣，結合收藏價值與實用性，售價190元。最特別的是，使用此卡在MEZASTAR機台上遊玩，還可召喚專屬角色「Special皮卡丘」熱血對戰，遊戲時拿出這張絕對是寶可夢訓練家的榮耀象徵。

首波販售自4月16日上午11點起至4月21日23點59分為止，推出悠遊付會員優先線上購買，於悠遊付App限量開賣5,000張，每位會員限購2張，建議粉絲提前註冊成為悠遊付會員，搶先入手這款夢幻逸品。第二波販售將自4月23日起，於全台統一超商、全家、萊爾富、博客來、誠品線上、PChome24h、momo購物網、蝦皮購物、SEGA遊戲代理店及東森廣場台北車站K區地下街等通路陸續開賣，數量有限，售完為止。