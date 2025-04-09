張學良、張大千與張群組蹭飯團 邦瀚斯台北重現轉轉會

香港邦瀚斯宣布春拍推出國民黨元老張群4件珍藏，包含首現拍場的郎世寧畫作《花鳥草蟲冊》；加上張大千1940年代避戰亂隱居青山完成的《太平景象》，重現遷台初期「三張一王轉轉會」的文人情誼，拍品預展將在11日於台北BELLAVITA 寶麗廣場登場。

張群是國民黨元老成員。他也是知名的收藏家，1920年代開始收藏名作，以「中行廬」為齋名，投身書畫鑑賞和收藏，與同鄉張大千是至交。張群晚年將八大山人、石濤、張大千等精品近百件，捐贈台北故宮與台北歷史博物館。

政府遷台後，張群與張學良、張大千和立法委員王新衡共倡「三張一王轉轉會」，每月一次，輪流到每人家中餐敘。多數是由各家廚師烹煮拿手好菜，有時也會請餐廳的名廚到府上上菜、做菜不輸作畫的張大千不時也會大顯身手。

張大千曾說，這種餐會屬於老友之間的話舊談天，因此稱為「轉轉會」。看似尋常的老友會，從張大千定居故宮旁的摩耶精舍到辭世，共計五年時光，幾乎不曾間斷，算算也有五六十次。四位老友中有三位都是知名的收藏家，話題中自然也少不了書畫鑑賞。

張群的四幅珍藏包括郎世寧的《花鳥草蟲冊》，購藏於1930年代初期他初任上海特別市長期間。全冊16開，描繪奇卉珍植與禽鳥草蟲，畫作布局嚴謹精妙，意境深遠，兼融西法光影技法，形象鮮活生動。邦瀚斯表示，類似作品存世稀少，僅見於台北故宮博物院藏《仙萼長春圖冊》及北京故宮博物院藏《花鳥圖冊》，張群藏本則是此系列唯一流傳民間者，彌足珍貴。