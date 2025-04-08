機械手臂幫你撿襪子 石頭掃拖機器人Saros Z70在台上市

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Roborock石頭科技發表會一次秀出今年主打的新品系列。圖／Roborock提供
Roborock石頭科技發表會一次秀出今年主打的新品系列。圖／Roborock提供

Roborock石頭科技在台正式亮相最新旗艦掃拖機器人Saros Z70，有著超狂的全球首創AI五軸摺疊仿生機械手臂，透過精準AI辨識技術，能幫使用者移除散落在地面的拖鞋、襪子或紙團，甚至可把物品收納到指定位置，成為家務打掃的智慧幫手，有感升級掃拖機器人的全方位清潔能力。

Saros Z70搭載全球首創「星陣導航避障系統2.0」，結合AI視覺辨識與3D飛時測距ToF技術，實現精密空間感知，精準避開地面與低矮障礙物。同時配備三重零纏繞系統，包括主動式毛髮切割滾刷、弧形伸縮邊刷及零纏繞萬向輪，徹底解決毛髮纏繞困擾。7.98公分超薄機身搭配22,000 Pa強勁吸力，可深入清潔家具沙發下的空間與角落，並首創智能底盤升降技術，輕鬆跨越高達4公分門檻，進入陽台、廚房等空間進行清潔。

除了Saros Z70，現場還展示了旗艦洗地機F25 ACE Combo 5合1 AI全能吸塵洗地機組合，內含塵蟎刷、2合1縫隙刷和長柄刷，只要簡單組裝就可在洗地機、吸塵器、除蟎機自由切換，搭載SlideTech 2.0技術的AI全向助力輪，以及180度可與地面貼平的平躺功能，任何狹縫空間都能省力使用。

Saros Z70即日起全通路正式開賣，即日起至4月14日享上市優惠價46,980元，加贈豪華耗材禮盒，指定通路加碼贈最高2,000元。5月11日前官網登錄，加碼送精選耗材，還有機會抽中iPhone 16。

不只是可移除拖鞋、襪子或紙團，甚至能收納到預先設定的位置。記者黃筱晴／攝影
不只是可移除拖鞋、襪子或紙團，甚至能收納到預先設定的位置。記者黃筱晴／攝影
Saros Z70機身薄度只有7.98公分，同樣維持22,000 Pa的強大吸力。記者黃筱晴／攝影
Saros Z70機身薄度只有7.98公分，同樣維持22,000 Pa的強大吸力。記者黃筱晴／攝影
品牌大使賈靜雯現場分享旗艦掃拖機器人Saros Z70的使用心得。圖／Roborock提供
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Saros Z70搭載全球首創AI五軸摺疊仿生機械手臂，助用戶「一臂之力」。圖／Roborock提供
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同步曝光之後即將推出的新機種G30，最大特色是擁有升降式LDS導航系統。記者黃筱晴／攝影
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