才花1500萬裝潢！台中10年韓式燒肉「笨豬跳」熄燈

想吃要把握最後機會！位於台中的人氣韓式烤肉「笨豬跳韓式燒肉」，在4月8日宣佈，由於租約到期，將於4月14日停止營業，結束10年的營業時光。隨著消息出爐，粉絲也表示「怎麼那麼突然」、「喔～不」

自2015年於台中創立至今的「笨豬跳韓式燒肉」，主打傳統與創新兼具的韓式烤肉，提供有美國PR牛小排、伊比利豬肋條、厚切啾C豬五花等多種肉品，以及韓式鍋物與多樣化的韓式料理，獲得許多消費者青睞，業者也主打「亞洲統神推薦」，過去笨豬跳還曾入選「台中10大燒烤名店」。

過去笨豬跳韓式燒肉在包括在台北、新竹、台南等地均有分店，但都已經陸續結束營業，目前全台僅剩台中店。2024年，台中店砸下1,500萬進行全店大改造，包括空間、視覺均全面翻修，主打具有科技感的實驗室風格，但是才短短1年的時間，就傳出停業消息。網友們得知也表示「不是才剛重新裝潢沒多久而已？」、「真的假的啦」