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戶外潮流咖注意 春季話題聯名新貨來了！

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
ECCO x White Mountaineering推出第二波聯名。圖／ECCO提供
ECCO x White Mountaineering推出第二波聯名。圖／ECCO提供

戶外機能品牌潮流化已是重點進行式，THE NORTH FACE四度與潮流品牌UNDERCOVER合作，帶來全新SOUKUU 2025春夏聯名系列；丹麥鞋履品牌ECCO再度攜手日本戶外時尚品牌White Mountaineering推出第二波限量聯名系列。

The North Face與UNDERCOVER共創的SOUKUU系列，透過UNDERCOVER標誌性的解構剪裁與撞色拼接設計，推出全新SOUKUU第四季聯名系列。全新聯名系列背包式防水外套，以「都市藍、艾肯紅」的鮮明顏色勾勒輪廓；DRYVENT ®防水材質可以抵擋突來的風雨，立體剪裁拼接模擬岩層肌理，融入聯名品牌標識，搭配多口袋設計。防風外套將輕量化構造和防潑水塗層相結合，搭載可拆卸三片式風帽，跑者能在奔跑途中自由調整裝備，讓探索者無畏春夏多變氣候，盡情探索大自然。

ECCO x White Mountaineering限量聯名服飾呈現多款春夏單品，著重潮流風格與實用機能的平衡，巧用可拆式設計、多口袋收納、透氣織物或防水科技。配色大量運用裸粉、橘粉、天空藍等明亮色調並融合砂礫灰、軍綠色等地質色系，營造出清新又富山野氛圍的戶外風尚，部分款式也透過大膽的撞色拼接設計，創造整體視覺亮點，全系列同樣精緻點綴聯名Logo刺繡。除了服飾，聯名鞋款販售資訊將於近期陸續公布。

法國潮流軍靴品牌PALLADIUM持續有突破新進化，結合耐磨橡膠波浪大底、EVA波浪滾動彈力中底、波浪大底凹槽、不定向菱紋顆粒排列與波浪防磨刻紋設計，打造出在具有滾動感同時兼具抓地與耐磨特性、可適應城市與戶外的防水健走鞋「OFF/BOUND波浪鞋」系列，共推出三款鞋型：橘標防水斜開拉鍊波浪鞋、橘標防水快速綁帶波浪鞋，以及拖鞋款。

THE NORTH FACE x UNDERCOVER，帶來全新SOUKUU 2025春夏聯名系列，越野跑系列商品強調透氣輕量，防風外套搭載可拆卸三片式風帽。圖／THE NORTH FACE提供
THE NORTH FACE x UNDERCOVER，帶來全新SOUKUU 2025春夏聯名系列，越野跑系列商品強調透氣輕量，防風外套搭載可拆卸三片式風帽。圖／THE NORTH FACE提供
橘標防水OFF/BOUND WP+快速綁帶波浪鞋軍事綠，3,680元。圖／PALLADIUM提供
橘標防水OFF/BOUND WP+快速綁帶波浪鞋軍事綠，3,680元。圖／PALLADIUM提供
ECCO x White Mountaineering限量聯名服飾帶來春夏單品。圖／ECCO提供
ECCO x White Mountaineering限量聯名服飾帶來春夏單品。圖／ECCO提供
橘標防水OFF/BOUND WP+ ZIP斜開拉鍊波浪鞋冰河灰，3,880元。圖／PALLADIUM提供
橘標防水OFF/BOUND WP+ ZIP斜開拉鍊波浪鞋冰河灰，3,880元。圖／PALLADIUM提供
婁峻碩穿著PALLADIUM全新OFF/BOUND波浪鞋系列與城市機能服飾。圖／PALLADIUM提供
婁峻碩穿著PALLADIUM全新OFF/BOUND波浪鞋系列與城市機能服飾。圖／PALLADIUM提供
THE NORTH FACE x UNDERCOVER全新SOUKUU 2025春夏聯名系列，背包式防水外套以「都市藍、艾肯紅」的鮮明顏色勾勒輪廓。圖／THE NORTH FACE提供
THE NORTH FACE x UNDERCOVER全新SOUKUU 2025春夏聯名系列，背包式防水外套以「都市藍、艾肯紅」的鮮明顏色勾勒輪廓。圖／THE NORTH FACE提供

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