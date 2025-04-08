戶外潮流咖注意 春季話題聯名新貨來了！

戶外機能品牌潮流化已是重點進行式，THE NORTH FACE四度與潮流品牌UNDERCOVER合作，帶來全新SOUKUU 2025春夏聯名系列；丹麥鞋履品牌ECCO再度攜手日本戶外時尚品牌White Mountaineering推出第二波限量聯名系列。

The North Face與UNDERCOVER共創的SOUKUU系列，透過UNDERCOVER標誌性的解構剪裁與撞色拼接設計，推出全新SOUKUU第四季聯名系列。全新聯名系列背包式防水外套，以「都市藍、艾肯紅」的鮮明顏色勾勒輪廓；DRYVENT ®防水材質可以抵擋突來的風雨，立體剪裁拼接模擬岩層肌理，融入聯名品牌標識，搭配多口袋設計。防風外套將輕量化構造和防潑水塗層相結合，搭載可拆卸三片式風帽，跑者能在奔跑途中自由調整裝備，讓探索者無畏春夏多變氣候，盡情探索大自然。

ECCO x White Mountaineering限量聯名服飾呈現多款春夏單品，著重潮流風格與實用機能的平衡，巧用可拆式設計、多口袋收納、透氣織物或防水科技。配色大量運用裸粉、橘粉、天空藍等明亮色調並融合砂礫灰、軍綠色等地質色系，營造出清新又富山野氛圍的戶外風尚，部分款式也透過大膽的撞色拼接設計，創造整體視覺亮點，全系列同樣精緻點綴聯名Logo刺繡。除了服飾，聯名鞋款販售資訊將於近期陸續公布。