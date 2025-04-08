身份證「1、7、2、3」中兩碼森森燒肉送肉盤！樂天皇朝招牌菜買1送1

「樂天皇朝」自即日起至4月底推出「10大星美味限時滿額送」優惠活動，平日店內消費滿800元，即享「10大明星料理買1送1」。包括皇朝芝麻叉燒酥、皇朝乾拌三絲、香干炒肉絲、果香黑醋獅子頭、宮保百花鑲油條、賽螃蟹肉菠菜豆腐、姥姥紅燒肉、黑胡椒牛菲力、清燉小吊梨湯、手工杏仁豆腐等10款菜色均享優惠。包括信義店、新店店與新莊宏匯店均可適用。

主打五星級Buffet自助吧的「森森燒肉」，限時推出「吃喝玩樂來森森」活動。活動期間憑身份證、健保卡等證件，號碼內含「1、7、2、3」即可享優惠。對中2碼送「伊比利黑豚梅花佐松露醬」，價值598元；對中3碼可享「全桌9折」。同集團的「鉄鮮森」同步跟進，憑證件對中2碼享「單點肉盤買1送1」。