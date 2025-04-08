快訊

73歲洪金寶真的不良於行！坐輪椅買豬肉　真實現況曝光

賴清德拋台美雙邊零關稅 農民不滿：要被犧牲幾次

史上最慘股災！股民哀號睡公園 醫師揭極少見診斷「貧窮是一種病」

聽新聞
0:00 / 0:00

身份證「1、7、2、3」中兩碼森森燒肉送肉盤！樂天皇朝招牌菜買1送1

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「樂天皇朝」限時推出「10大星美味限時滿額送」。圖／樂天皇朝提供
「樂天皇朝」限時推出「10大星美味限時滿額送」。圖／樂天皇朝提供

「樂天皇朝」自即日起至4月底推出「10大星美味限時滿額送」優惠活動，平日店內消費滿800元，即享「10大明星料理買1送1」。包括皇朝芝麻叉燒酥、皇朝乾拌三絲、香干炒肉絲、果香黑醋獅子頭、宮保百花鑲油條、賽螃蟹肉菠菜豆腐、姥姥紅燒肉、黑胡椒牛菲力、清燉小吊梨湯、手工杏仁豆腐等10款菜色均享優惠。包括信義店、新店店與新莊宏匯店均可適用。

主打五星級Buffet自助吧的「森森燒肉」，限時推出「吃喝玩樂來森森」活動。活動期間憑身份證、健保卡等證件，號碼內含「1、7、2、3」即可享優惠。對中2碼送「伊比利黑豚梅花佐松露醬」，價值598元；對中3碼可享「全桌9折」。同集團的「鉄鮮森」同步跟進，憑證件對中2碼享「單點肉盤買1送1」。

此外，森森燒肉並推出一番賞抽獎活動，消費指定套餐即可參加抽獎，有機會獲得1萬元、1年份免費吃燒肉、當次用餐全單免費等不同優惠，張張有獎。活動期間用餐，並加贈「超級巨星KTV 85折優惠券」；高雄中正店、桃園中路店購買指定套餐，加碼贈送「馬克杯與杯墊」。

證件對中指定號碼，「森森燒肉」贈送「伊比利黑豚梅花佐松露醬」。圖／森森燒肉提供
證件對中指定號碼，「森森燒肉」贈送「伊比利黑豚梅花佐松露醬」。圖／森森燒肉提供

套餐 燒肉 豆腐

延伸閱讀

證件有「6、5、4」天使紅蝦吃到飽！姓名有這3字也適用

去年在烏戰死…志願兵吳忠達「屍體疑遭啃食」 遺留證件今曝光

假冒身份證件詐騙再現 打詐指揮中心提醒避免受害損失

每天「50份韓式炸雞」免費試吃！丸道燒肉加碼送牛舌

相關新聞

才花1500萬裝潢！台中10年韓式燒肉「笨豬跳」熄燈

想吃要把握最後機會！位於台中的人氣韓式烤肉「笨豬跳 韓式燒肉」，在4月8日宣佈，由於租約到期，將於4月14日停止營業，結...

戶外潮流咖注意 春季話題聯名新貨來了！

戶外機能品牌潮流化已是重點進行式，THE NORTH FACE四度與潮流品牌UNDERCOVER合作，帶來全新SOUKU...

身份證「1、7、2、3」中兩碼森森燒肉送肉盤！樂天皇朝招牌菜買1送1

「樂天皇朝」自即日起至4月底推出「10大星美味限時滿額送」優惠活動，平日店內消費滿800元，即享「10大明星料理買1送1...

首位台籍司法院長故居重生 老宅餐廳「輝室」試營運

位於台北市南昌路巷弄深處、建於日治時期的首位台籍司法院長戴炎輝故居，在民國106年登錄為直轄市定古蹟，歷經三年半的再造，...

郭雪芙美曬Samsonite限量箱 認證是旅行好夥伴

專業行李箱品牌Samsonite迎來115周年，推出全球限量箱EVOA Z與New Streamlite，並在南港LaL...

愛彼全新陶瓷重現「雲夜藍50」傳奇色 致敬絕美夜空

繼黑色、電光藍、綠色、棕色等豐富色調的陶瓷之後，瑞士高級製表品牌愛彼（Audemars Piguet）歷經數年研發，推出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。