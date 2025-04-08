聽新聞
0:00 / 0:00
身份證「1、7、2、3」中兩碼森森燒肉送肉盤！樂天皇朝招牌菜買1送1
「樂天皇朝」自即日起至4月底推出「10大星美味限時滿額送」優惠活動，平日店內消費滿800元，即享「10大明星料理買1送1」。包括皇朝芝麻叉燒酥、皇朝乾拌三絲、香干炒肉絲、果香黑醋獅子頭、宮保百花鑲油條、賽螃蟹肉菠菜豆腐、姥姥紅燒肉、黑胡椒牛菲力、清燉小吊梨湯、手工杏仁豆腐等10款菜色均享優惠。包括信義店、新店店與新莊宏匯店均可適用。
主打五星級Buffet自助吧的「森森燒肉」，限時推出「吃喝玩樂來森森」活動。活動期間憑身份證、健保卡等證件，號碼內含「1、7、2、3」即可享優惠。對中2碼送「伊比利黑豚梅花佐松露醬」，價值598元；對中3碼可享「全桌9折」。同集團的「鉄鮮森」同步跟進，憑證件對中2碼享「單點肉盤買1送1」。
此外，森森燒肉並推出一番賞抽獎活動，消費指定套餐即可參加抽獎，有機會獲得1萬元、1年份免費吃燒肉、當次用餐全單免費等不同優惠，張張有獎。活動期間用餐，並加贈「超級巨星KTV 85折優惠券」；高雄中正店、桃園中路店購買指定套餐，加碼贈送「馬克杯與杯墊」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言