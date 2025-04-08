首位台籍司法院長故居重生 老宅餐廳「輝室」試營運

位於台北市南昌路巷弄深處、建於日治時期的首位台籍司法院長戴炎輝故居，在民國106年登錄為直轄市定古蹟，歷經三年半的再造，重生為老宅餐廳「輝室」，正式進入試營運。餐廳以「餐酒辦桌」概念拆解、重組台灣傳統美食，透過當代餐飲手法，將在地食材與傳統辦桌的豐盛熱鬧結合；試營運期間午間套餐每位980元+10%起、晚間套餐每位2,680元+10%起。

戴炎輝是台灣近代著名的法學教授，也是首位台籍司法院長。他自1955年起於國立臺灣大學教授法學，並於1970年代擔任司法院院長與大法官時期，推動一系列司法改革。此外，戴炎輝更主持整理了近兩萬件，關於淡水廳、臺北府等地的行政與司法檔案資料，命名為《淡新檔案》，是目前研究清代行政、司法、社會、經濟歷史的珍貴史料，也是現存唯一的清代臺灣府縣檔案。

經修復後的戴炎輝寓所，至今仍然完整留存戴炎輝當時整理《淡新檔案》用的兩座書櫃，空間中亦有戴炎輝後代特別提供的文物等用品陳列，藉此喚起過去老時光的輝煌時刻。寓所內的格局設計，分有待客用的「西洋館」與私下生活空間的「和風宅邸」交融，作為過去休憩用的「緣側」走廊，以及如今化身為圓桌包廂的應接室。

呼應別具意義的老宅空間，在餐飲方面的安排也頗具巧思，體現台灣飲食文化精神，把分享版大菜轉化為精緻版晚間套餐。先以菱角麵包開啟「前程似錦」美意，再用雲林口湖野生烏魚子製作成「烏金白玉」，以片切白蘿蔔圍繞著海味與清脆水梨，傳達寶島台灣的豐富農漁產滋味。

致敬台菜三杯雞的「三元及第」，解構三杯醬的米酒、麻油與醬油，分別以杏鮑菇、舒肥雞腿肉、炸皮蛋連結其風味印象。復刻酒家菜魷魚螺肉蒜的「富貴有餘」，在經典食材之外再加入干貝點綴，體現濃縮海洋鮮甜的清新版。

晚間套餐主餐主打「輝室牛小排」，特別安排以台式燉牛小排風格呈現，帶骨牛小排在集結山苦瓜乾的微苦回甘、仙渣的淡淡甜韻以及烏龍茶清新醬汁燉煮後，帶來輕盈細膩風味，可享受軟嫩飽滿口感。此外還有「諸事大吉」戰斧豬排，以及囊括泰國海虎蝦、干貝等海鮮的「雙龍戲珠」兩個選項。

甜點「步步高升」選用以台南日曬的井仔腳鹽滷製作豆花，以柔軟滑嫩口感捎來甜蜜如意。其他如傳達台灣茶文化的「鐵觀音拿鐵布丁」、春聯般令人會心一笑的「柿餅慕斯」等，都隱藏著輝室蘊含層次探索的台味轉移。

此外，注入台灣意象的酒單，還有全時段供應的17杯調酒。「酸梅湯」將金門高粱結合十多種中藥材，熬製獨家酸梅湯，最後撒上話應子糖葫蘆與桂花，尾韻醇厚又不失清爽。最具特色的「醴醞」，以噶瑪蘭威士忌與阿里山烏龍茶結合，融入蜜地瓜泥的甜韻，在梅粉與檸檬的點綴下，交織出獨一無二的味覺體驗。

◎輝室 pān-toh ．營業時間：11:30～21:30（週一公休） ．電話：（02）3322-6298 ．地址：台北市中正區南昌路二段1巷2號 ．包廂低消： 書房午間10,000元、書房晚間24,000元（8～10人） 榻榻米房午間6,000元、榻榻米房晚間18,000元（6～8人）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康