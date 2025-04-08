快訊

美國對各國徵對等關稅…國安基金宣布進場！維護台股穩定

下殺突然急拉！假消息炒出2.5兆美元市值 美股昨夜「瘋狂7分鐘 」

羈押近4月百萬交保步出法院 謝宜容低頭泣：深切檢討「對不起家屬」

聽新聞
0:00 / 0:00

郭雪芙美曬Samsonite限量箱 認證是旅行好夥伴

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
郭雪芙搶先體驗Samsonite 115周年全球限量EVOA Z。圖／Samsonite提供
郭雪芙搶先體驗Samsonite 115周年全球限量EVOA Z。圖／Samsonite提供

專業行李箱品牌Samsonite迎來115周年，推出全球限量箱EVOA Z與New Streamlite，並在南港LaLaport展開全新概念店。熱愛旅行的郭雪芙特別欣賞Samsonite旅行箱的輕巧與滑順滾輪，她強調「行李箱如果不好推的話會很令人生氣，一定要滑順。」

在Samsonite南港LaLaport概念店開幕現場，郭雪芙特別拎著全球限量New Streamlite旅行箱登場。她分享上一趟旅行才剛從日本滑雪回來，對Samsonite的印象是「耐用又輕，讓人非常安心是可以一起旅行的好夥伴。」

談到旅行箱會放的特別小物，她回答「網球，但不是拿來玩的，是踩在腳底放鬆足底筋膜」，談到旅行計畫總是快樂的，她說接下來迎接夏天，如果可以想去夏威夷度假，瑞士則是她認為很美很夢幻的國家，也是之後想去旅行的地方。

郭雪芙挑選旅行箱首看輕巧與順滑，她在現場試用全球限量EVOA Z，指出「滾輪超級滑順，讓行李箱沒有噪音不尷尬，加上我手真的沒啥力氣，但我可以單手拎起來這個行李箱。」郭雪芙心中認為好旅伴是「可靠、可以解決問題、好相處」，似乎也可以印證在Samsonite上。

New Streamlite系列是復刻品牌1941年推出的Streamlite外型，並融入現代工藝，分別有琉璃蛺蝶藍與百慕達綠，並融入大理石紋理，復古感十足，據了解，此款在台推出後頗受歡迎，尤其以琉璃蛺蝶藍最受歡迎，幾乎快賣光了。

另外還有全球限量上市的EVOA Z，在極簡美學基礎上再突破，一體成型鋁製LOGO條與護腳，展現工藝美學，還有全新Aero -Trac專利旋流減振輪，讓滾輪除了有極致滑順的滾動，也避免震動與噪音。

此外還特別空運來台C-Lite限量炫彩色，使用專利Curv材質打造，是輕盈與堅固的結合，並配備雙輪設計，可以360度全方位順暢旋轉，讓旅行更輕鬆無負擔，此款於南港LaLaport展開預購。

郭雪芙與Samsonite全球限量的New Streamlite系列。圖／Samsonite提供
郭雪芙與Samsonite全球限量的New Streamlite系列。圖／Samsonite提供
Samsonite南港LaLaport全新概念店開幕。圖／Samsonite提供
Samsonite南港LaLaport全新概念店開幕。圖／Samsonite提供
C-Lite限量炫彩色於南港 Lalaport展開預購。圖／Samsonite提供
C-Lite限量炫彩色於南港 Lalaport展開預購。圖／Samsonite提供

LaLaport 行李箱

延伸閱讀

超人氣日本美登利「壽司放題吃到飽」來了！ 70項壽司現做、自助吧無限供應 4／10起台中LaLaport店吃得到

李程彬被追債催繳房租 拿獎改運「校花」約會小吃攤

「星之卡比」快閃店登陸南港LaLaport！限定周邊、見面會一次看

北市百貨之爭！南港Lalaport狂吸人潮 業界人士：「這指標」才是重點

相關新聞

觀光業哀嚎！川普關稅恐重創來台旅客數 國旅也逃不掉

美國總統川普4月2日宣布對等關稅，引發全球市場動盪，昨日台股也重挫，學者分析，來台主要的客源國如日韓、東南亞等都是此次關...

「果粉」注意！百齡罈格蘭伯吉酒廠12、15、18年登場

擁有超過200年歷史、同時也是百齡罈核心風味來源之一的格蘭伯吉（Glenburgie）酒廠，被譽為蘇格蘭斯貝賽區的「蘋果...

回收手機殼加碼送霜淇淋！犀牛盾攜手全家 3步驟助永續

手機殼回收變得更方便還可以換霜淇淋！RHINOSHIELD犀牛盾宣布攜手全家便利商店，將全台超過4,300家全家店舖變成...

郭雪芙美曬Samsonite限量箱 認證是旅行好夥伴

專業行李箱品牌Samsonite迎來115周年，推出全球限量箱EVOA Z與New Streamlite，並在南港LaL...

愛彼全新陶瓷重現「雲夜藍50」傳奇色 致敬絕美夜空

繼黑色、電光藍、綠色、棕色等豐富色調的陶瓷之後，瑞士高級製表品牌愛彼（Audemars Piguet）歷經數年研發，推出...

周末爆滿！花蓮遠雄海洋公園「美人魚實境秀」改預約付費制

遠雄海洋公園「美人魚嘉年華」即日起夢幻登場，園區的人氣表演「美人魚實境秀」調整為預約付費制，目前周末場次幾乎場場完售，成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。