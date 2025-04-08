郭雪芙美曬Samsonite限量箱 認證是旅行好夥伴

專業行李箱品牌Samsonite迎來115周年，推出全球限量箱EVOA Z與New Streamlite，並在南港LaLaport展開全新概念店。熱愛旅行的郭雪芙特別欣賞Samsonite旅行箱的輕巧與滑順滾輪，她強調「行李箱如果不好推的話會很令人生氣，一定要滑順。」

在Samsonite南港LaLaport概念店開幕現場，郭雪芙特別拎著全球限量New Streamlite旅行箱登場。她分享上一趟旅行才剛從日本滑雪回來，對Samsonite的印象是「耐用又輕，讓人非常安心是可以一起旅行的好夥伴。」

談到旅行箱會放的特別小物，她回答「網球，但不是拿來玩的，是踩在腳底放鬆足底筋膜」，談到旅行計畫總是快樂的，她說接下來迎接夏天，如果可以想去夏威夷度假，瑞士則是她認為很美很夢幻的國家，也是之後想去旅行的地方。

郭雪芙挑選旅行箱首看輕巧與順滑，她在現場試用全球限量EVOA Z，指出「滾輪超級滑順，讓行李箱沒有噪音不尷尬，加上我手真的沒啥力氣，但我可以單手拎起來這個行李箱。」郭雪芙心中認為好旅伴是「可靠、可以解決問題、好相處」，似乎也可以印證在Samsonite上。

New Streamlite系列是復刻品牌1941年推出的Streamlite外型，並融入現代工藝，分別有琉璃蛺蝶藍與百慕達綠，並融入大理石紋理，復古感十足，據了解，此款在台推出後頗受歡迎，尤其以琉璃蛺蝶藍最受歡迎，幾乎快賣光了。

另外還有全球限量上市的EVOA Z，在極簡美學基礎上再突破，一體成型鋁製LOGO條與護腳，展現工藝美學，還有全新Aero -Trac專利旋流減振輪，讓滾輪除了有極致滑順的滾動，也避免震動與噪音。