迎地球日 全家攜手犀牛盾推舊手機殼回收再生計畫

響應世界地球日，全家（5903）攜手全球知名手機配件品牌「犀牛盾」，推出通路首見的手機殼回收再生服務，宣布以全台4,300間店點支持「犀牛盾」舊手機殼回收再生計畫，以因應台灣每年有150萬個手機殼因複合材質、回收管道少而遭丟棄淪為垃圾的環保議題。即日起民眾只要到全家FamiPort輸入寄件者及手機殼數量，簡單兩步驟即完成回收且運費全免，全家再透過逆物流模式回送至犀牛盾，製成100%循環再生手機殼，讓舊資源重獲新生命、且減少地球垃圾負擔。

全家長期透過「逆物流回收生態圈」推動多元回收服務，包含與電商平台合作推動網購循環包材歸還、廢3C回收折抵店舖消費、二手手機鑑價回收服務等，去年更為社創組織「舊鞋救命國際基督關懷協會」客製全新捐鞋物流解方，將「全家店到店」物流模式轉化為「店到倉到倉」的創新公益模式，大幅降低民眾捐鞋寄送成本，省去協會包裹簽收勞務。活動展開一周即有超過6.7萬件捐鞋包裹，讓舊鞋重獲新生，儼然成為民眾最便利的巷口愛心回收站。

全家數位金融部劉東豪部長表示，全家擁有4,300間密集店舖，為最貼近消費者的生活場域，並以「便利永續 你也+1」ESG核心精神，運用通路優勢與永續理念相同之企業或公益團體攜手合作，如全家善用密集據點與綿密物流打造「逆物流回收生態圈」，返倉物流車不僅成為廢3C回收、網購循環包材回收助力，近年更進一步為公益團體推出客製化之「店到店到倉」創新物流運送服務。「全家」認同犀牛盾舊手機殼回收再生計畫之理念，此次將再運用「逆物流回收生態圈」成為犀牛盾神隊友，一方面降低犀牛盾廢棄手機殼集中回收運送之門檻，二方面則透過密集店舖便利性、回收免運費之特點提升民眾回收意願，共同朝促進永續消費之目標前進。

犀牛盾共同創辦人暨執行長王靖夫表示，自2012年創業至今，我們秉持改變者初衷、與消費者一同成長，作為一個長保實驗性精神的品牌，犀牛盾自2017年逐步紮根自建全循環體系，希望以「單1材料、0廢棄、100%循環再生」落實製造、回收、再生的永續價值鏈與企業責任；更期待跨域合作提供消費者更便利、有感的回收服務，將減廢行動輕鬆融入日常生活。此次與重要的影響力夥伴──全家便利商店攜手，希望藉由遍佈全台、民眾每日生活必經的通路提升廢棄手機殼回收效率，一起驅動塑膠資源循環的共好未來。

犀牛盾廢棄手機殼回收方式只需簡單兩步驟，消費者只要至全家FamiPort點選「犀牛盾循環回收站」、輸入寄件者及手機殼回收數量，且寄件完全免運費，就能將廢棄手機轉化為犀牛盾循環再生手機殼之原物料，讓舊資源免於廢棄、獲得第二生命，為地球環境帶來共好。即日起至5月6日限時加碼，凡消費者完成犀牛盾舊手機殼回收，更可獲得全家Fami!ce霜淇淋1支及犀牛盾回收獎勵金100元。