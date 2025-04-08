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回收手機殼加碼送霜淇淋！犀牛盾攜手全家 3步驟助永續

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
犀牛盾全新推出100％可回收再生的CircularNext Case for iPhone 16，首創可拆式MagSafe磁吸環設計，提供更多質感顏色與圖款選項。記者黃筱晴／攝影
犀牛盾全新推出100％可回收再生的CircularNext Case for iPhone 16，首創可拆式MagSafe磁吸環設計，提供更多質感顏色與圖款選項。記者黃筱晴／攝影

手機殼回收變得更方便還可以換霜淇淋！RHINOSHIELD犀牛盾宣布攜手全家便利商店，將全台超過4,300家全家店舖變成品牌手機殼回收據點，擴大「RHINO LOOP犀牛盾循環生態圈」回收計畫網絡。即日起至5月6日更祭出雙重好禮，回收手機殼除了享有犀牛盾100元回收獎勵金、加碼再送限量Fami!ce霜淇淋。

消費者現在只需將舊手機殼包裝妥當，至店內FamiPort機台操作選取「犀牛盾循環回收站」，並於櫃檯交寄，簡單3步驟即可完成回收流程。此合作為全家首次與手機殼品牌合作逆物流回收模式，利用現有物流體系同步配送與回收，提升效率並達成100%回收再利用。回收後的手機殼將由犀牛盾統一處理，實踐廢棄手機殼再生。

犀牛盾自2017年起即逐步紮根自建全循環體系，全系列手機殼皆採單一材料設計，確保回收再利用效率。自2022年起於台灣設立10家直營門市，並與地標網通、燦坤等3C通路合作，拓展回收網絡。2024年更推出台灣首款100%循環再生手機殼CircularNext，導入產品履歷與溯源生產資訊，實踐「單一材料、零廢棄、100%循環再生」的永續價值鏈。

除台灣市場外，「RHINO LOOP犀牛盾循環生態圈」回收計畫4月起亦於美國、英國、法國及德國開始實施，當地消費者可線上申請並透過郵寄回收手機殼，即可輕鬆響應全球永續行動。2025年犀牛盾也將持續拓展國內外回收通路，強化循環生態圈佈建。

另外，去年首度推出的100%循環再生手機殼CircularNext，將於4月9日全球限量發售CircularNext for iPhone 16版本，首創可拆卸式MagSafe磁吸環設計，方便清潔且不影響無線充電，並且更有利於自動化回收。新系列推出5款莫蘭迪色選，包括焦炭灰、北極灰、海豚粉、藻華綠與珊瑚白，展現自然中性色調，另提供超過70款個性化設計，滿足多樣化需求。

民眾只要帶著包裝好的犀牛盾舊手機殼，於FamiPort機台點選「服務寄件」>「犀牛盾循環回收站」，依指示操作並印出寄件單，最後交由櫃台，簡單3步驟完成回收。圖／犀牛盾提供
民眾只要帶著包裝好的犀牛盾舊手機殼，於FamiPort機台點選「服務寄件」>「犀牛盾循環回收站」，依指示操作並印出寄件單，最後交由櫃台，簡單3步驟完成回收。圖／犀牛盾提供
犀牛盾自2017年起全系列手機殼皆採用單一材料設計，確保產品在回收後能有效地被再利用，並持續拓展回收店點。記者黃筱晴／攝影
犀牛盾自2017年起全系列手機殼皆採用單一材料設計，確保產品在回收後能有效地被再利用，並持續拓展回收店點。記者黃筱晴／攝影
為擴大永續影響力，犀牛盾研發之CircularBlue海廢過濾平台，致力於擴大再生塑膠於產品中的應用。記者黃筱晴／攝影
為擴大永續影響力，犀牛盾研發之CircularBlue海廢過濾平台，致力於擴大再生塑膠於產品中的應用。記者黃筱晴／攝影
犀牛盾運用海廢考古塑膠向上循環再造，製成掛繩、錶帶等商品。記者黃筱晴／攝影
犀牛盾運用海廢考古塑膠向上循環再造，製成掛繩、錶帶等商品。記者黃筱晴／攝影
即日起至5月6日，凡至全台全家便利商店回收犀牛盾手機殼，即可享有犀牛盾100元獎勵金，全家再加碼贈送限量Fami!ce霜淇淋兌換券。圖／犀牛盾提供
即日起至5月6日，凡至全台全家便利商店回收犀牛盾手機殼，即可享有犀牛盾100元獎勵金，全家再加碼贈送限量Fami!ce霜淇淋兌換券。圖／犀牛盾提供
為提升回收便利性，犀牛盾宣布即日起攜手全家便利商店，啟動全家全台逾4,300個店點的回收服務，並限時推出雙重好禮，鼓勵消費者輕鬆在地球月踴躍參與永續循環行動。圖／犀牛盾提供
為提升回收便利性，犀牛盾宣布即日起攜手全家便利商店，啟動全家全台逾4,300個店點的回收服務，並限時推出雙重好禮，鼓勵消費者輕鬆在地球月踴躍參與永續循環行動。圖／犀牛盾提供

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