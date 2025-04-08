回收手機殼加碼送霜淇淋！犀牛盾攜手全家 3步驟助永續

手機殼回收變得更方便還可以換霜淇淋！RHINOSHIELD犀牛盾宣布攜手全家便利商店，將全台超過4,300家全家店舖變成品牌手機殼回收據點，擴大「RHINO LOOP犀牛盾循環生態圈」回收計畫網絡。即日起至5月6日更祭出雙重好禮，回收手機殼除了享有犀牛盾100元回收獎勵金、加碼再送限量Fami!ce霜淇淋。

消費者現在只需將舊手機殼包裝妥當，至店內FamiPort機台操作選取「犀牛盾循環回收站」，並於櫃檯交寄，簡單3步驟即可完成回收流程。此合作為全家首次與手機殼品牌合作逆物流回收模式，利用現有物流體系同步配送與回收，提升效率並達成100%回收再利用。回收後的手機殼將由犀牛盾統一處理，實踐廢棄手機殼再生。

犀牛盾自2017年起即逐步紮根自建全循環體系，全系列手機殼皆採單一材料設計，確保回收再利用效率。自2022年起於台灣設立10家直營門市，並與地標網通、燦坤等3C通路合作，拓展回收網絡。2024年更推出台灣首款100%循環再生手機殼CircularNext，導入產品履歷與溯源生產資訊，實踐「單一材料、零廢棄、100%循環再生」的永續價值鏈。

除台灣市場外，「RHINO LOOP犀牛盾循環生態圈」回收計畫4月起亦於美國、英國、法國及德國開始實施，當地消費者可線上申請並透過郵寄回收手機殼，即可輕鬆響應全球永續行動。2025年犀牛盾也將持續拓展國內外回收通路，強化循環生態圈佈建。