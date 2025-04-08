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「果粉」注意！百齡罈格蘭伯吉酒廠12、15、18年登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
格蘭伯吉酒廠獨家慢速蒸餾製酒工藝與細膩的銅對話，造就不可取代的熟透紅蘋果蜜香。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭伯吉酒廠獨家慢速蒸餾製酒工藝與細膩的銅對話，造就不可取代的熟透紅蘋果蜜香。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

擁有超過200年歷史、同時也是百齡罈核心風味來源之一的格蘭伯吉（Glenburgie）酒廠，被譽為蘇格蘭斯貝賽區的「蘋果樂園」，以獨特的慢速蒸餾工藝與熟成紅蘋果蜜香聞名，吸引眾多喜愛果香風味威士忌「果粉」。

百齡罈身為全球少數同時擁有調和威士忌與單一麥芽威士忌的品牌，始終持續挑戰風味創作的極限，為進一步滿足威界老饕對經典果香的渴望，百齡罈首次推出格蘭伯吉酒廠「單一麥芽品鑑系列」，涵蓋12年、15年及18年的完整年份，完整呈現其獨特的蘋果香氣與風味層次。

格蘭伯吉酒廠成立於1810年，位於蘇格蘭斯貝賽區。酒廠配備三對大型洋蔥型蒸餾器，這一獨特的蒸餾器比例配置，在蘇格蘭超過140家酒廠中屬少數且珍貴。這使得格蘭伯吉酒廠能夠創造出與眾不同的蘋果蜜甜香氣。

一般而言，蘇格蘭威士忌的蒸餾器是成對運作的。首先，使用「酒汁蒸餾器」（Wash still）進行第一次蒸餾，經過第一次蒸餾後萃取出的酒汁會進入第二階段的「烈酒蒸餾器」（Spirit Still）進行第二次蒸餾。由於第二次蒸餾所萃取的酒汁量比第一次少，為了維持生產效率，烈酒蒸餾器的容量通常會小於酒汁蒸餾器。然而，格蘭伯吉酒廠卻特立獨行地使用了更為龐大的烈酒蒸餾器，這使得蒸餾過程更加漫長，但同時也能讓酒液與銅製蒸餾器進行更多的「銅對話」，從而萃取出更加純淨、細緻的酒質。

這種獨特的慢速蒸餾工藝賦予了格蘭伯吉酒廠酒質特有的熟透紅蘋果蜜香，並展現出清甜多汁的風味，為每一滴酒液帶來飽滿且豐厚的紅蘋果香氣。在以花果風味聞名的斯貝賽產區，格蘭伯吉酒廠以截然不同的風貌脫穎而出，並樹立了果香威士忌的新標竿，成為果香愛好者「果粉」夢寐以求的逸品。

百齡罈單一麥芽品鑑系列格蘭伯吉酒廠12年詮釋了春天的明亮生機，在斯貝賽的蘋果樂園中盛開出朵朵白裡透紅的鮮嫩蘋果花，春暖花開的鼻息間飄過一陣清新的蘋果花香，官方建議售價950元。

百齡罈單一麥芽品鑑系列格蘭伯吉酒廠15年是夏天時熟透的紅色蘋果，馥郁的果香揉合清甜蜂蜜，交織出果醬般的濃郁氣息，彷彿置身蘋果樂園中被香氣緊密包圍，官方建議售價1,550元。

百齡罈單一麥芽品鑑系列格蘭伯吉酒廠18年為斯貝賽的蘋果樂園，演繹出秋季更加沉靜別緻的幽美景色，品飲時柔和的熟成紅蘋果與紅莓香氣撲鼻而來，夾帶著迷人的蜂巢甜香，酒液中充滿甜橙與黑加侖的濃郁風味，官方建議售價2,350元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

百齡罈單一麥芽品鑑系列格蘭伯吉酒廠12年詮釋了春天的明亮生機，官方建議售價950元。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百齡罈單一麥芽品鑑系列格蘭伯吉酒廠12年詮釋了春天的明亮生機，官方建議售價950元。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百齡罈單一麥芽品鑑系列格蘭伯吉酒廠18年為斯貝賽的蘋果樂園，演繹出秋季更加沉靜別緻的幽美景色，官方建議售價2,350元。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百齡罈單一麥芽品鑑系列格蘭伯吉酒廠18年為斯貝賽的蘋果樂園，演繹出秋季更加沉靜別緻的幽美景色，官方建議售價2,350元。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百齡罈三大風味維度之一的格蘭伯吉酒廠傳奇風味，首度完整揭露。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百齡罈三大風味維度之一的格蘭伯吉酒廠傳奇風味，首度完整揭露。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百齡罈單一麥芽品鑑系列格蘭伯吉酒廠15年是夏天時熟透的紅色蘋果，官方建議售價1,550元。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百齡罈單一麥芽品鑑系列格蘭伯吉酒廠15年是夏天時熟透的紅色蘋果，官方建議售價1,550元。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

威士忌 蘇格蘭

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