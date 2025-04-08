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周末爆滿！花蓮遠雄海洋公園「美人魚實境秀」改預約付費制
遠雄海洋公園「美人魚嘉年華」即日起夢幻登場，園區的人氣表演「美人魚實境秀」調整為預約付費制，目前周末場次幾乎場場完售，成為樂園必看亮點。此外，5月即將迎來美人魚界年度盛事「2025第三屆台灣人魚暨水舞表演賽」，5月24至25日集結來自台灣、日本、韓國、香港、菲律賓等地的選手齊聚花蓮，共同競演水中夢想。
今年的嘉年華也推出一系列周邊活動，包括「小小美人魚營」，帶領小朋友化身美人魚，探索海洋奧秘；而深受遊客喜愛的夜間活動「夜未眠」夜宿體驗，將推出全新「美人魚主題版」，每位遊客能沉浸在如童話般的海洋體驗中。園區也限定販售「美人魚悠遊卡」，並預告美人魚賽事門票即將限量開賣。
海洋公園深受遊客喜愛的「美人魚實境秀」，除了調整為預約付費制，同步推出限定「美人魚守護聯票」，其中部分收益將提撥支持台灣首部深海紀錄片《沉睡的水下巨人》。
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