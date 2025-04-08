米蘭設計周GUCCI竹藝邂逅特展 聚焦竹材的當代可能
2025年度的米蘭設計周自即日起至4月13日止登場，期間，義大利精品品牌古馳（GUCCI）攜手曾於2023年擔任威尼斯建築雙年展評審團主席的Ippolito Pestellini Laparelli及其所創立的2050+創意團隊，共同策劃《竹藝邂逅》特展，以對品牌別具意義的竹為素材，與7組當代設計師與藝術家合作，在 16 世紀聖辛普利西亞諾修道院的建築群中展出。GUCCI 與 2050+更將於展覽期間舉辦系列講座，欲參訪者可透過網路預約觀展及講座席位。
GUCCI於1940年代中期，首開先河，採用竹材運用於手提包握柄，淺掀起了工藝革命，經典的Bamboo 1947包款由此誕生。優雅的竹元素在往後數十年間躍升為品牌最具代表性的設計符碼，不在只是單純的裝飾細節，更在GUCCI的歷史長河中，串聯起藝術、文化與設計的多重維度。《竹藝邂逅》展覽即以此為起點，探索竹材跨越時空的演進軌跡。
雕塑型態挑戰重力感知、時而展現超現實感的瑞典智利裔藝術家Anton Alvarez，作品《1802251226》致敬竹材與水源這兩種既穩定又狂野的生命力的有機載體，顛覆傳統雕塑以形態決定材質的作法、讓「材質決定形態」，在作品中，結構即視覺表現，視覺元素亦承擔結構功能，形成崩塌與穩定的精妙平衡。擅長將民俗元素轉譯為現代材質的奧地利設計師Laurids Gallée，以竹製施工架為靈感，《Scaffolding》選用樹脂封存竹材動態瞬間；拋光細節與深藍色調強化靜謐感，負空間軟化結構線條，形成沉浸與浮現的視覺韻律。
國際展覽經驗豐富的巴勒斯坦建築師暨藝術研究者Dima Srouji以《Hybrid Exhalations》呈現竹編器皿與吹製玻璃的對話：她收集全球匿名工匠的竹籃，結合耶路撒冷與拉姆安拉之間的Twam家族玻璃匠人吹製的配件，以慢速冥想的竹編和瞬間直覺的玻璃吹製創造出脆弱與堅韌並存的詩意對話。法國藝術家Nathalie Du Pasquier則從亞洲屏風擷取靈感，運用竹板與絲綢面料打造作品《PASSAVENTO》，共四組可移動竹製隔屏，部分鑲印巨幅竹影絲綢簾幕。未經雕琢的原始管狀竹材，與精緻緞面形成巧妙的對話。
修道院中庭凌空起舞的一系列《Thank you, Bamboo》風箏，出自於由產品設計師Bertjan Pot與靜物攝影組合Scheltens & Abbenes組成的荷蘭設計團體Kite Club，混用防撕裂尼龍、塑料膠帶等現代材料與傳統竹骨，向竹材的強韌輕盈致敬。善於平衡原始性與現代感的首爾藝術家Sisan Lee，作品《Engraved》以韓國「減法美學」為核心，透過鋁鑄技術間接表現竹韻。陽刻竹紋反射流光，磨砂底面則強調虛實對比，使金屬表面成為傳統水墨「留白」精神的當代載體。由Eugenio Rossi與Yaazd Contractor組成的杜林與孟買雙人組the back studio，擅長結合工業製程與傳統霓虹工藝，光影裝置《bamboo assemblage n.1》將快速生長的天然竹結構與高科技硬體並置，質疑工業時代的計劃性報廢邏輯，提出永續技術的未來想像。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言