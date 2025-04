米蘭設計周GUCCI竹藝邂逅特展 聚焦竹材的當代可能

2025年度的米蘭設計周自即日起至4月13日止登場,期間,義大利精品品牌古馳(GUCCI)攜手曾於2023年擔任威尼斯建築雙年展評審團主席的Ippolito Pestellini Laparelli及其所創立的2050+創意團隊,共同策劃《竹藝邂逅》特展,以對品牌別具意義的竹為素材,與7組當代設計師與藝術家合作,在 16 世紀聖辛普利西亞諾修道院的建築群中展出。GUCCI 與 2050+更將於展覽期間舉辦系列講座,欲參訪者可透過網路預約觀展及講座席位。

GUCCI於1940年代中期,首開先河,採用竹材運用於手提包握柄,淺掀起了工藝革命,經典的Bamboo 1947包款由此誕生。優雅的竹元素在往後數十年間躍升為品牌最具代表性的設計符碼,不在只是單純的裝飾細節,更在GUCCI的歷史長河中,串聯起藝術、文化與設計的多重維度。《竹藝邂逅》展覽即以此為起點,探索竹材跨越時空的演進軌跡。

雕塑型態挑戰重力感知、時而展現超現實感的瑞典智利裔藝術家Anton Alvarez,作品《1802251226》致敬竹材與水源這兩種既穩定又狂野的生命力的有機載體,顛覆傳統雕塑以形態決定材質的作法、讓「材質決定形態」,在作品中,結構即視覺表現,視覺元素亦承擔結構功能,形成崩塌與穩定的精妙平衡。擅長將民俗元素轉譯為現代材質的奧地利設計師Laurids Gallée,以竹製施工架為靈感,《Scaffolding》選用樹脂封存竹材動態瞬間;拋光細節與深藍色調強化靜謐感,負空間軟化結構線條,形成沉浸與浮現的視覺韻律。

國際展覽經驗豐富的巴勒斯坦建築師暨藝術研究者Dima Srouji以《Hybrid Exhalations》呈現竹編器皿與吹製玻璃的對話:她收集全球匿名工匠的竹籃,結合耶路撒冷與拉姆安拉之間的Twam家族玻璃匠人吹製的配件,以慢速冥想的竹編和瞬間直覺的玻璃吹製創造出脆弱與堅韌並存的詩意對話。法國藝術家Nathalie Du Pasquier則從亞洲屏風擷取靈感,運用竹板與絲綢面料打造作品《PASSAVENTO》,共四組可移動竹製隔屏,部分鑲印巨幅竹影絲綢簾幕。未經雕琢的原始管狀竹材,與精緻緞面形成巧妙的對話。