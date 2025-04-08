聽新聞
0:00 / 0:00
WWG表展25／青霧綠或暖杏紅？ORIS指針日曆表翻玩新色
無形的色彩常能帶給人直觀的情緒能量，身為非集團、獨立營運入門價位品牌的ORIS，2025年新品以飽和明亮的色彩聚焦，像是Big Crown系列便帶來多種新色面盤，此外尺寸也回歸輕小，以34毫米的小尺寸，輕鬆融入女性的全身造型。
Big Crown系列指針式日曆表是品牌經典設計，今年尺寸「兵分二路」，同時具有40與34毫米兩種尺寸，前者是主流的男性尺寸、34毫米則無疑為女性設計，同時「指針式日曆」將可更為直觀地閱讀，便利、清楚；40毫米的面盤擁有大量新色：湛空藍、靛暮紫與燦陽黃，色彩的明亮度高，同時日期指針的前緣也更換為明亮色彩，為每一日的開始、點燃愉悅想像。
這種明亮色彩同樣也出現在自製機芯系列的Big Crown系列指針式日曆表Cal.403之中，表款面盤共有青霧綠、暖杏紅兩種選擇；表款具有小秒針、軌道式分鐘刻度，同時Cal.403機芯並帶來停秒功能與五日的長動能，個別可搭配金屬鍊帶或Cervo Volante鹿皮表帶，訂價各約12萬或12萬8,000元，為明日的來到與計畫的實現，自信展開。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言