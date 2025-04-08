WWG表展25／青霧綠或暖杏紅？ORIS指針日曆表翻玩新色

無形的色彩常能帶給人直觀的情緒能量，身為非集團、獨立營運入門價位品牌的ORIS，2025年新品以飽和明亮的色彩聚焦，像是Big Crown系列便帶來多種新色面盤，此外尺寸也回歸輕小，以34毫米的小尺寸，輕鬆融入女性的全身造型。

Big Crown系列指針式日曆表是品牌經典設計，今年尺寸「兵分二路」，同時具有40與34毫米兩種尺寸，前者是主流的男性尺寸、34毫米則無疑為女性設計，同時「指針式日曆」將可更為直觀地閱讀，便利、清楚；40毫米的面盤擁有大量新色：湛空藍、靛暮紫與燦陽黃，色彩的明亮度高，同時日期指針的前緣也更換為明亮色彩，為每一日的開始、點燃愉悅想像。