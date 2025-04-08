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WWG表展25／青霧綠或暖杏紅？ORIS指針日曆表翻玩新色

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Oris Big Crown系列指針式日曆表，40毫米、精鋼、燦陽黃色面盤、時間顯示、指針式日曆顯示，67,500元。圖／ORIS提供
Oris Big Crown系列指針式日曆表，40毫米、精鋼、燦陽黃色面盤、時間顯示、指針式日曆顯示，67,500元。圖／ORIS提供

無形的色彩常能帶給人直觀的情緒能量，身為非集團、獨立營運入門價位品牌的ORIS，2025年新品以飽和明亮的色彩聚焦，像是Big Crown系列便帶來多種新色面盤，此外尺寸也回歸輕小，以34毫米的小尺寸，輕鬆融入女性的全身造型。

Big Crown系列指針式日曆表是品牌經典設計，今年尺寸「兵分二路」，同時具有40與34毫米兩種尺寸，前者是主流的男性尺寸、34毫米則無疑為女性設計，同時「指針式日曆」將可更為直觀地閱讀，便利、清楚；40毫米的面盤擁有大量新色：湛空藍、靛暮紫與燦陽黃，色彩的明亮度高，同時日期指針的前緣也更換為明亮色彩，為每一日的開始、點燃愉悅想像。

這種明亮色彩同樣也出現在自製機芯系列的Big Crown系列指針式日曆表Cal.403之中，表款面盤共有青霧綠、暖杏紅兩種選擇；表款具有小秒針、軌道式分鐘刻度，同時Cal.403機芯並帶來停秒功能與五日的長動能，個別可搭配金屬鍊帶或Cervo Volante鹿皮表帶，訂價各約12萬或12萬8,000元，為明日的來到與計畫的實現，自信展開。

Oris Big Crown指針式日曆腕表，34毫米、黑色面盤、鑲嵌人工鑽石，95,000元。圖／ORIS提供
Oris Big Crown指針式日曆腕表，34毫米、黑色面盤、鑲嵌人工鑽石，95,000元。圖／ORIS提供
Oris Big Crown Cal. 403指針式日曆腕表輕霧綠色面盤，Cal.403機芯、五日動力儲存、停秒功能，12萬元。圖／ORIS提供
Oris Big Crown Cal. 403指針式日曆腕表輕霧綠色面盤，Cal.403機芯、五日動力儲存、停秒功能，12萬元。圖／ORIS提供
暖杏紅色出現在新款Big Crown Cal.403腕表上，暖心展開全新一日。圖／ORIS提供
暖杏紅色出現在新款Big Crown Cal.403腕表上，暖心展開全新一日。圖／ORIS提供
除了主流的40毫米，ORIS今年並推出34毫米小尺寸、更符合女性的纖細造型需求。圖／ORIS提供
除了主流的40毫米，ORIS今年並推出34毫米小尺寸、更符合女性的纖細造型需求。圖／ORIS提供

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