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最時尚的護身符和方向指引！Dior玫瑰羅盤10周年新作

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒演繹Dior Rose Céleste系列18K金縞瑪瑙珍珠母貝珠寶。圖／Dior提供
模特兒演繹Dior Rose Céleste系列18K金縞瑪瑙珍珠母貝珠寶。圖／Dior提供

「羅盤玫瑰（Rose des Vents）立即讓人聯想到旅程，對我而言，創作珠寶或藝術作品就像隨風追尋目標，它象徵著未知與引領方向的指引。」Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane說。誕生於2015年的Rose des Vents系列今年迎來第一個十週年，系列中的Rose des Vents、Rose Céleste、The Charms、Étoile des Vents等珠寶作品迎來全新設計，向品牌的傳承歷史精髓致意。

旅程的起點，始於坐落於法國諾曼第Granville懸崖上俯瞰大海的Les Rhumbs別墅，也就是品牌創辦人迪奧先生童年時的家鄉。在他鍾愛的花園裡，水池以馬賽克打造的羅盤玫瑰地面，標示著四個方位的方向。這個象徵航海的標誌，啟發了Victoire de Castellane的創作靈感，開啟了一段命定之旅。

Rose des Vents每一枚以18K金金質米粒圓珠邊框包圍的珠寶圖騰，讓人想起航海繩索，正面飾有八芒星造型的羅盤玫瑰，中央閃耀鑽石，反面則點綴珍珠母貝、粉紅蛋白石、縞瑪瑙或孔雀石的細膩光澤。2018年問世的Rose Céleste的延伸系列，則結合太陽的光輝與月亮的神秘感。四年後的2022年，Rose des Vents系列迎來第三篇章「The Charms」，將蜜蜂、玫瑰與幽谷鈴蘭等品牌經典象徵化為隨身的附身符；2024年的第四篇章Étoile des Vents系列珠寶，則是以鑽石和珍貴18K金材質，勾勒出鼓舞迪奧先生創立自己高級訂製服工坊的幸運星。

2025年新作延續揚帆啟航的夢幻旅程，Rose des Vents系列新珠寶中，戒指散發著Tribale設計的幾何美感，鍊墜腕表則完美融合整個系列的標誌性元素。採用太陽與月亮雙面設計的Rose Céleste系列，分別以珍珠母貝與縞瑪瑙打造，涵蓋項鍊、戒指，甚至Tribal耳環，獨特而亮眼。

迷人的Charms系列將幽谷鈴蘭、愛心、玫瑰、骷髏與十字骨、常春藤、翱翔的蜜蜂等象徵性符號與璀璨寶石，組合成項鍊、手鍊、不對稱耳環、胸針，以及可佩戴於一指或兩指間的戒指，而匯聚系列所有主題的胸飾，則可以說是系列的集大成之作。Étoile des Vents系列珠寶，則將耳骨夾、項鍊、耳環，化為鑲嵌閃耀鑽石的護身符。

Dior Étoile des Vents 玫瑰金鑲鑽項鍊，63萬元。圖／Dior提供
Dior Étoile des Vents 玫瑰金鑲鑽項鍊，63萬元。圖／Dior提供
Dior Rose Céleste 18K金縞瑪瑙珍珠母貝鑲鑽戒指，23萬5,000元。圖／Dior提供
Dior Rose Céleste 18K金縞瑪瑙珍珠母貝鑲鑽戒指，23萬5,000元。圖／Dior提供
Dior The Charms彩寶四層項鍊，320萬元。圖／Dior提供
Dior The Charms彩寶四層項鍊，320萬元。圖／Dior提供
Dior Rose des Vents玫瑰金鑲鑽戒指，41萬5,000元。圖／Dior提供
Dior Rose des Vents玫瑰金鑲鑽戒指，41萬5,000元。圖／Dior提供
Dior The Charms彩寶鑲鑽耳環，65萬元。圖／Dior提供
Dior The Charms彩寶鑲鑽耳環，65萬元。圖／Dior提供
Dior The Charms虎眼石縞瑪瑙珍珠母貝鑲鑽胸針，價格未訂。圖／Dior提供
Dior The Charms虎眼石縞瑪瑙珍珠母貝鑲鑽胸針，價格未訂。圖／Dior提供
Dior Rose des Vents 18K金珍珠母貝鑲鑽戒指與耳環。圖／Dior提供
Dior Rose des Vents 18K金珍珠母貝鑲鑽戒指與耳環。圖／Dior提供
Dior歡慶Dior Rose des Vents十週年並推出2025珠寶新作。圖／Dior提供
Dior歡慶Dior Rose des Vents十週年並推出2025珠寶新作。圖／Dior提供
Dior The Charms彩寶鑲鑽手鍊，83萬元。圖／Dior提供
Dior The Charms彩寶鑲鑽手鍊，83萬元。圖／Dior提供
Dior Étoile des Vents玫瑰金鑲鑽單耳耳掛，15萬元。圖／Dior提供
Dior Étoile des Vents玫瑰金鑲鑽單耳耳掛，15萬元。圖／Dior提供
Dior Rose Céleste 18K金縞瑪瑙珍珠母貝鑲鑽項鍊，22萬元。圖／Dior提供
Dior Rose Céleste 18K金縞瑪瑙珍珠母貝鑲鑽項鍊，22萬元。圖／Dior提供
Dior The Charms彩寶鑲鑽項鍊，110萬元。圖／Dior提供
Dior The Charms彩寶鑲鑽項鍊，110萬元。圖／Dior提供

Dior 珠寶 鑽石

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