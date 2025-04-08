最時尚的護身符和方向指引！Dior玫瑰羅盤10周年新作
「羅盤玫瑰（Rose des Vents）立即讓人聯想到旅程，對我而言，創作珠寶或藝術作品就像隨風追尋目標，它象徵著未知與引領方向的指引。」Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane說。誕生於2015年的Rose des Vents系列今年迎來第一個十週年，系列中的Rose des Vents、Rose Céleste、The Charms、Étoile des Vents等珠寶作品迎來全新設計，向品牌的傳承歷史精髓致意。
旅程的起點，始於坐落於法國諾曼第Granville懸崖上俯瞰大海的Les Rhumbs別墅，也就是品牌創辦人迪奧先生童年時的家鄉。在他鍾愛的花園裡，水池以馬賽克打造的羅盤玫瑰地面，標示著四個方位的方向。這個象徵航海的標誌，啟發了Victoire de Castellane的創作靈感，開啟了一段命定之旅。
Rose des Vents每一枚以18K金金質米粒圓珠邊框包圍的珠寶圖騰，讓人想起航海繩索，正面飾有八芒星造型的羅盤玫瑰，中央閃耀鑽石，反面則點綴珍珠母貝、粉紅蛋白石、縞瑪瑙或孔雀石的細膩光澤。2018年問世的Rose Céleste的延伸系列，則結合太陽的光輝與月亮的神秘感。四年後的2022年，Rose des Vents系列迎來第三篇章「The Charms」，將蜜蜂、玫瑰與幽谷鈴蘭等品牌經典象徵化為隨身的附身符；2024年的第四篇章Étoile des Vents系列珠寶，則是以鑽石和珍貴18K金材質，勾勒出鼓舞迪奧先生創立自己高級訂製服工坊的幸運星。
2025年新作延續揚帆啟航的夢幻旅程，Rose des Vents系列新珠寶中，戒指散發著Tribale設計的幾何美感，鍊墜腕表則完美融合整個系列的標誌性元素。採用太陽與月亮雙面設計的Rose Céleste系列，分別以珍珠母貝與縞瑪瑙打造，涵蓋項鍊、戒指，甚至Tribal耳環，獨特而亮眼。
迷人的Charms系列將幽谷鈴蘭、愛心、玫瑰、骷髏與十字骨、常春藤、翱翔的蜜蜂等象徵性符號與璀璨寶石，組合成項鍊、手鍊、不對稱耳環、胸針，以及可佩戴於一指或兩指間的戒指，而匯聚系列所有主題的胸飾，則可以說是系列的集大成之作。Étoile des Vents系列珠寶，則將耳骨夾、項鍊、耳環，化為鑲嵌閃耀鑽石的護身符。
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