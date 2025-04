最時尚的護身符和方向指引！Dior玫瑰羅盤10周年新作

「羅盤玫瑰(Rose des Vents)立即讓人聯想到旅程,對我而言,創作珠寶或藝術作品就像隨風追尋目標,它象徵著未知與引領方向的指引。」Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane說。誕生於2015年的Rose des Vents系列今年迎來第一個十週年,系列中的Rose des Vents、Rose Céleste、The Charms、Étoile des Vents等珠寶作品迎來全新設計,向品牌的傳承歷史精髓致意。

旅程的起點,始於坐落於法國諾曼第Granville懸崖上俯瞰大海的Les Rhumbs別墅,也就是品牌創辦人迪奧先生童年時的家鄉。在他鍾愛的花園裡,水池以馬賽克打造的羅盤玫瑰地面,標示著四個方位的方向。這個象徵航海的標誌,啟發了Victoire de Castellane的創作靈感,開啟了一段命定之旅。

Rose des Vents每一枚以18K金金質米粒圓珠邊框包圍的珠寶圖騰,讓人想起航海繩索,正面飾有八芒星造型的羅盤玫瑰,中央閃耀鑽石,反面則點綴珍珠母貝、粉紅蛋白石、縞瑪瑙或孔雀石的細膩光澤。2018年問世的Rose Céleste的延伸系列,則結合太陽的光輝與月亮的神秘感。四年後的2022年,Rose des Vents系列迎來第三篇章「The Charms」,將蜜蜂、玫瑰與幽谷鈴蘭等品牌經典象徵化為隨身的附身符;2024年的第四篇章Étoile des Vents系列珠寶,則是以鑽石和珍貴18K金材質,勾勒出鼓舞迪奧先生創立自己高級訂製服工坊的幸運星。

2025年新作延續揚帆啟航的夢幻旅程,Rose des Vents系列新珠寶中,戒指散發著Tribale設計的幾何美感,鍊墜腕表則完美融合整個系列的標誌性元素。採用太陽與月亮雙面設計的Rose Céleste系列,分別以珍珠母貝與縞瑪瑙打造,涵蓋項鍊、戒指,甚至Tribal耳環,獨特而亮眼。