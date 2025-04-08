Louis Vuitton攜手米其林甜點主廚 讓《巧克力蛋包》又「復活」了

法國奢華品牌 Louis Vuitton 再攜手米其林三星甜點主廚 Maxime Frédéric 推出2025年限量復活節巧克力系列。此次系列由 Louis Vuitton 巴黎門市內的 Chocolaterie LV Dream 獨家打造，延續品牌精緻工藝與經典設計語彙，將巧克力轉化為藝術品，為節慶增添奢華儀式感。所有巧克力皆包裝於品牌標誌性禮盒中，兼具收藏與饋贈價值。

「巧克力蛋包」——靈感來自 Louis Vuitton 2019 春夏系列的 Egg Bag，以70%黑巧克力打造蛋形外殼，手把與拉鍊細節則以40%牛奶巧克力呈現，極致還原原版設計，完美融合時尚與甜點工藝，是時尚與美食愛好者的夢幻逸品。