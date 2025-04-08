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Louis Vuitton攜手米其林甜點主廚 讓《巧克力蛋包》又「復活」了
法國奢華品牌 Louis Vuitton 再攜手米其林三星甜點主廚 Maxime Frédéric 推出2025年限量復活節巧克力系列。此次系列由 Louis Vuitton 巴黎門市內的 Chocolaterie LV Dream 獨家打造，延續品牌精緻工藝與經典設計語彙，將巧克力轉化為藝術品，為節慶增添奢華儀式感。所有巧克力皆包裝於品牌標誌性禮盒中，兼具收藏與饋贈價值。
「巧克力蛋包」——靈感來自 Louis Vuitton 2019 春夏系列的 Egg Bag，以70%黑巧克力打造蛋形外殼，手把與拉鍊細節則以40%牛奶巧克力呈現，極致還原原版設計，完美融合時尚與甜點工藝，是時尚與美食愛好者的夢幻逸品。
今年復活節巧克力蛋，以3款嶄新口味登場。兩款黑巧克力內含覆盆子焦糖與開心果榛果糖、或藍香草焦糖與蕎麥榛果醬，風味層次豐富。牛奶巧克力則搭配大溪地香草焦糖與榛果糖餡，香氣撲鼻、口感絲滑。3入與6入禮盒分別定價40與70歐元，現僅於巴黎開放預訂並提供門市取貨，為這場節日盛宴增添一抹甜蜜時尚風采。
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