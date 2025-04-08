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WWG表展25／自我再超越…TUDOR千米防水表 極限登場

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
提供1,000米防水性的Pelagos Ultra腕表，面盤六點鐘方向並有著醒目的Pelagos字樣。圖／TUDOR提供
提供1,000米防水性的Pelagos Ultra腕表，面盤六點鐘方向並有著醒目的Pelagos字樣。圖／TUDOR提供

日內瓦舉辦的鐘表與奇蹟表展期間，勞力士集團旗下的帝舵（TUDOR）發表了年度新品，包含Black Bay 58系列的酒紅色心面盤、Black Bay Chrono的「熊貓」與「反熊貓」面盤、使用了蛋白石面盤的Black Bay Pro，以及品牌近年潛水深度最高數值的1,000米Pelagos Ultra，展現鮮明、當代的高質感運動風格。

Black Bay 58表款今年通過了「大師天文台精密時計認證」（Master Chronometer Certification），在精準度、整體性能全面升級，因而換上了沈穩的酒紅色新面盤、同時具有TUDOR「T-fit」帶扣的五鏈節表帶，是年度主打；以白色面盤搭配黑色記時積分盤的「熊貓面」，以及相反配色的「反熊貓面」今年同時出現在Black Bay Chrono表款面盤設計，個別使用三節或五節鍊帶設計，表款並具備瑞士官方天文台認證（COSC）、瞬跳日期、停秒功能與非磁性矽游絲，將1970年代的懷舊風格賦予了當代的精密與工業高水準。

Black Bay系列中相對入門的Black Bay Pro則擁有瑞士天文台認證、200米防水、GMT兩地時間功能等三項特色，今年並首度使用蛋白石白色面盤，分別搭配皮膠合成、鉚釘鋼表帶與色織紋等三種表帶，訂價約自13萬500元或14萬1,000元，黃色的GMT第二地時間只針，帶來雀躍的動感活力。

壓軸亮點則為一款Pelagos Ultra腕表，43毫米的鈦金屬有視覺上的份量感、優異的多種物理性，但上手時不顯沈重；為了應付1,000米的高防水深度，TUDOR特別使用了綠、藍雙色夜光塗料，讓即使在200至1,000米的「中光層」（twilight zone），表款依然能清楚閱讀時間，幫助配戴者成功完成挑戰。

TUDOR廠機芯MT5612-U型使用了抗磁的矽游絲，並具65小時動力儲存，亦通過「瑞士聯邦計量科學研究院」（METAS）的大師天文台精密時計認證，除了鈦金屬鍊帶，還將隨表附黑色橡膠表帶一條，搭配針扣與潛水延展裝置，訂價19萬1,000元。

TUDOR Black Bay Chrono計時碼表，41毫米、精鋼、MT5813瑞士天文台認證機芯，時間顯示、計時碼表功能，18萬9,500元。圖／TUDOR提供
TUDOR Black Bay Chrono計時碼表，41毫米、精鋼、MT5813瑞士天文台認證機芯，時間顯示、計時碼表功能，18萬9,500元。圖／TUDOR提供
新款Black Bay Pro有著醒目GMT第二地時間黃色指針，並搭配蛋白石白色面盤，時髦、活力。圖／TUDOR提供
新款Black Bay Pro有著醒目GMT第二地時間黃色指針，並搭配蛋白石白色面盤，時髦、活力。圖／TUDOR提供
明亮、象徵新生的黃色指針，出現在新款Black Bay Pro腕表並提供皮膠合成、鉚釘鋼表帶與色織紋等三種表帶選擇。圖／TUDOR提供
明亮、象徵新生的黃色指針，出現在新款Black Bay Pro腕表並提供皮膠合成、鉚釘鋼表帶與色織紋等三種表帶選擇。圖／TUDOR提供
為了提升在中光層的辨識、TUDOR新款Pelagos Ultra特別使用了雙色夜光塗料。圖／TUDOR提供
為了提升在中光層的辨識、TUDOR新款Pelagos Ultra特別使用了雙色夜光塗料。圖／TUDOR提供
新款Black Bay 58腕表獲得METAS大師天文台認證，並搭配酒紅色面盤，39毫米的尺寸同時也可讓女性以大表風格配戴。圖／TUDOR提供
新款Black Bay 58腕表獲得METAS大師天文台認證，並搭配酒紅色面盤，39毫米的尺寸同時也可讓女性以大表風格配戴。圖／TUDOR提供
TUDOR Black Bay 58腕表，精鋼、39毫米、MT5400-U瑞士天文台與METAS雙認證機芯、時間顯示、五鍊節表帶，14萬8,000元。圖／TUDOR提供
TUDOR Black Bay 58腕表，精鋼、39毫米、MT5400-U瑞士天文台與METAS雙認證機芯、時間顯示、五鍊節表帶，14萬8,000元。圖／TUDOR提供

瑞士 腕表

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