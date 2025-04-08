日系頂級超市進口1品項致癌物超標 逾10公斤遭退運銷毀

日系頂級超市「裕毛屋」進口產品，連2周在邊境遭攔截。衛福部食藥署公布，業者從日本靜岡輸入的葡萄籽油，被檢出致癌性和基因毒性的「縮水甘油脂肪酸」含量超標，共退運或銷毀10.66公斤，針對該業者同產地、同號列的產品，由加強抽批查驗調整為逐批查驗。

衛福部食藥署今天公布最新邊境檢驗不合格產品清單，其中裕毛屋企業股份有限公司，從日本靜岡輸入的葡萄籽油，被檢出每公斤1578微克的縮水甘油脂肪酸酯。由於縮水甘油會產生致癌性和基因毒性，國內自去年元旦起，邊境開始加驗縮水甘油脂肪酸酯，未來油品的抽驗比率，將調高為20％至50%加強抽批。

食藥署副署長林金富說，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，縮水甘油脂肪酸酯於市售供食用，或作為食品加工原料的植物性食用油脂，以縮水甘油/環氧丙醇計限量為每公斤1000微克，本批產品共10.66公斤在邊境退運或銷毀。

食藥署上周公布，「裕毛屋」從北海島輸入的米油，同樣有縮水甘油脂肪酸酯超標狀況。林金富指出，在邊境會將「裕毛屋企業股份有限公司」同產地、同號列的產品，由20%至50%的加強抽批查驗，調整為100%逐批查驗，也就是100%檢驗檢驗縮水甘油脂肪酸酯，合格後才可以輸入。

同樣來自日本的不合格產品，還有「富山國際貿易股份有限公司」，從大分輸入的羊栖菜，被檢出每公斤62.6毫克重金屬無機砷，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，無機砷於藻類限量為每公斤1毫克，這批日本羊栖菜共2.88公斤以在邊境退運或銷毀；林金富說，針對進口業者，在邊境由2%至10%一般抽批查驗，調整為20%至50%加強抽批。

另外，由「大鬍子有限公司」從日本沖繩進口的水雲，被檢出每公斤2.8毫克的重金屬無機砷依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，無機砷於藻類限量為每公斤1毫克，這批日本水雲共1公斤，邊境必須退運或銷毀；在邊境針對進口業者的檢驗強度，同樣由一般抽批查驗調整為加強抽批。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主治醫師許仁毓先前指出，砷會透過多種機制發揮其毒性作用，以無機砷慢性中毒而言，每天反覆攝取約每公斤0.04毫克，數周至數月後可導致胃腸道不適和血液學影響，半年至數年後可發生周邊神經病變；慢性接觸較低劑量，每天約每公斤0.01毫克並持續5至15年後，最初會發生皮膚色素沉著，隨後會出現手掌和腳掌角化過度，無機砷是誘發肺癌、膀胱癌和皮膚癌的確定原因，潛伏期可能需要10年或更長時間。

食藥署今天公布的7項不合格產品，分別為中國大陸塑膠刮板和美耐米餐具；日本羊栖菜、水雲和葡萄籽油；韓國雪花起士粉；印尼白胡椒粉。