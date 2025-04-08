快訊

關稅戰屠殺全球股市…他問房價跌嗎？「1條件」曝蛋殼恐跌爆

台股下挫772點收18,459點 台積電守住800大關、高價股剩10千金

黑天鵝基金經理人說大戲還沒上場 「史詩級崩盤最終將大跌80%」

日系頂級超市進口1品項致癌物超標 逾10公斤遭退運銷毀

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
裕毛屋企業股份有限公司，從日本靜岡輸入的葡萄籽油，在邊境被檢出縮水甘油脂肪酸酯超標。圖／食藥署提供
裕毛屋企業股份有限公司，從日本靜岡輸入的葡萄籽油，在邊境被檢出縮水甘油脂肪酸酯超標。圖／食藥署提供

日系頂級超市「裕毛屋」進口產品，連2周在邊境遭攔截。衛福部食藥署公布，業者從日本靜岡輸入的葡萄籽油，被檢出致癌性和基因毒性的「縮水甘油脂肪酸」含量超標，共退運或銷毀10.66公斤，針對該業者同產地、同號列的產品，由加強抽批查驗調整為逐批查驗。 

衛福部食藥署今天公布最新邊境檢驗不合格產品清單，其中裕毛屋企業股份有限公司，從日本靜岡輸入的葡萄籽油，被檢出每公斤1578微克的縮水甘油脂肪酸酯。由於縮水甘油會產生致癌性和基因毒性，國內自去年元旦起，邊境開始加驗縮水甘油脂肪酸酯，未來油品的抽驗比率，將調高為20％至50%加強抽批。

食藥署副署長林金富說，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，縮水甘油脂肪酸酯於市售供食用，或作為食品加工原料的植物性食用油脂，以縮水甘油/環氧丙醇計限量為每公斤1000微克，本批產品共10.66公斤在邊境退運或銷毀。

食藥署上周公布，「裕毛屋」從北海島輸入的米油，同樣有縮水甘油脂肪酸酯超標狀況。林金富指出，在邊境會將「裕毛屋企業股份有限公司」同產地、同號列的產品，由20%至50%的加強抽批查驗，調整為100%逐批查驗，也就是100%檢驗檢驗縮水甘油脂肪酸酯，合格後才可以輸入。

同樣來自日本的不合格產品，還有「富山國際貿易股份有限公司」，從大分輸入的羊栖菜，被檢出每公斤62.6毫克重金屬無機砷，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，無機砷於藻類限量為每公斤1毫克，這批日本羊栖菜共2.88公斤以在邊境退運或銷毀；林金富說，針對進口業者，在邊境由2%至10%一般抽批查驗，調整為20%至50%加強抽批。

另外，由「大鬍子有限公司」從日本沖繩進口的水雲，被檢出每公斤2.8毫克的重金屬無機砷依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，無機砷於藻類限量為每公斤1毫克，這批日本水雲共1公斤，邊境必須退運或銷毀；在邊境針對進口業者的檢驗強度，同樣由一般抽批查驗調整為加強抽批。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主治醫師許仁毓先前指出，砷會透過多種機制發揮其毒性作用，以無機砷慢性中毒而言，每天反覆攝取約每公斤0.04毫克，數周至數月後可導致胃腸道不適和血液學影響，半年至數年後可發生周邊神經病變；慢性接觸較低劑量，每天約每公斤0.01毫克並持續5至15年後，最初會發生皮膚色素沉著，隨後會出現手掌和腳掌角化過度，無機砷是誘發肺癌、膀胱癌和皮膚癌的確定原因，潛伏期可能需要10年或更長時間。

食藥署今天公布的7項不合格產品，分別為中國大陸塑膠刮板和美耐米餐具；日本羊栖菜、水雲和葡萄籽油；韓國雪花起士粉；印尼白胡椒粉。

日本 食安 食藥署

延伸閱讀

全球可口可樂緊急回收3批飲品 食藥署查台灣輸入紀錄結果出爐

食藥署公布進口違規食品名單 亞洲「這4國」淪陷

十大違規食藥廣告罰3.7億 郭子乾代言「這產品」罰最多

越南進口辣椒粉又見蘇丹紅 邊境查驗7500公斤全銷毀

相關新聞

股災慘賠睡公園？ 醫界熱議 診間竟可開立「極端貧窮」診斷碼

美國總統川普的關稅政策讓台股暴跌，不少股民哀號慘賠，要快去公園占位置，還有網友列出超商即食品優惠時段避免吃土。醫界熱議，...

懶人包／新冠JN.1疫苗第2劑今開打！適用3對象 6大QA解惑

新冠JN.1疫苗第二劑今天開打，公費開打對象鎖定三大類：65歲以上長者、55至64歲原住民、免疫力低下患者。只要與前一劑...

小港機場不能叫Uber！前員工分享兩大常見狀況 旅客沒看清會不知所措

每個機場的規定都有所不同，如果沒有查清楚只會造成自己與他人的困擾。近日一名小港機場的前工作人員，在Dcard發文，分享小港機場的旅客常遇到的問題，希望網友們在日後能多加注意。

特休小偷？北捷6百清潔員最多特休應20幾天 年底恐又被迫歸零

北捷平均日運量達200多萬人次，整潔便利一直讓觀光客讚許，但每天117車站服務的6百多位清潔員年資，卻不斷被迫「反復歸零...

日系頂級超市進口1品項致癌物超標 逾10公斤遭退運銷毀

日系頂級超市「裕毛屋」進口產品，連2周在邊境遭攔截。衛福部食藥署公布，業者從日本靜岡輸入的葡萄籽油，被檢出致癌性和基因毒...

明下午第一波鋒面到…有雷雨周六下更廣 周日周一濕涼低溫15度

中央氣象署預報中心科長林伯東上午指出，本周有兩波鋒面通過，明天下午到後天一整天，接著周六也會受鋒面通過影響，天氣比較不穩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。