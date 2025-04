2025世界最佳女主廚是她！來自曼谷、曾曾祖父出身金門

即將在今年6月19日於義大利都靈舉行頒獎典禮的「世界50最佳餐廳(The World's 50 Best Restaurants)」選拔,率先公布2025年「世界最佳女主廚(The World's Best Female Chef)」得主,是來自泰國曼谷、擁有華裔血統的Pichaya‘Pam’Soontornyanakij。她是曼谷創新菜餐廳「Potong」的主廚兼創辦人,在獲得2024年「亞洲最佳女主廚」肯定後,目前還不到36歲的她,今年更上層樓成為歷年來首位獲得此全球殊榮的亞洲女性與泰國女主廚。

Pam主廚1989年7月15日出生於曼谷,是泰國華裔第五代。她的曾曾祖父是來自金門的移民,在曼谷以「保坤益母藥」為名建立中藥行事業;她的父親是華裔、澳洲混血,母親是曼谷當地的泰、華混血。Pam主廚在美國廚藝學院(Culinary Institute of America)接受完整廚藝訓練,並曾於紐約當時的米其林三星(現為二星)餐廳 「Jean-Georges」歷練。返國後,Pam與丈夫兼事業夥伴Tor Boonpiti,共同創立「The X Project」餐飲集團,透過不斷突破界線與創造大膽新穎的餐飲體驗,為業界注入嶄新活力;Pam也迅速成為身兼烹飪專家、企業家、媒體名人等多重身份的泰國烹飪界頂尖人物。

她在餐飲界起步的第一個計畫是「The Table」——一個備受好評的私廚餐廳。此外她也經營在曼谷擁有許多分店的「Smoked」餐廳,巧妙融合美式德州燒烤的煙燻氣息與泰式風味。該集團目前已在曼谷拓展至十間多樣化的餐廳與酒吧,包括居酒屋「TORA Izakaya」、向泰國珍稀食材致敬的現代餐廳「Khao Sarn Sek」,以及位於「Potong」樓上的沉浸式酒吧「Opium Bar」(2024 年「亞洲50最佳酒吧」名列第73)。

Pam在2021年於曼谷唐人街5層樓自家老宅兼中藥鋪開設「Potong」,餐廳取名自「普通」的譯音,完美糅合傳統與前衛烹飪技法,展現泰國華人的烹飪傳統。「Potong」不但在2023年摘下第一顆米其林星星,同年也在「亞洲50最佳餐廳(Asia's 50 Best Restaurants)」排名No.35、2024年排名No.17,2025年排名No.13。在「世界50最佳餐廳」排名方面,「Potong」2023年在延伸名單中排名No.88,2023年排名No.57;至於2025年的「世界50最佳餐廳」排名,6月就見分曉。

「Potong」的品味菜單(Tasting Menu)以20道菜色,展現Pam的「五行五感」料理哲學。「五行」指的是「鹽、酸、香料、質地與梅納反應(Maillard Reaction)」,「五感」則是視、聽、嗅、味、觸覺;希望透過「五行五感」的運用,為賓客提供融合多元文化傳承與飲食體驗於一體的珍貴旅程。

例如「Potong」的招牌料理「泰式炒河粉」,以肥美鹹味的卡拉比內羅蝦為主軸,再分層鋪上大家所熟悉的醃蘿蔔、豆腐和羅望子等元素,最上面再覆蓋上一條米粉做成的薄片,並採用泰國國旗的顏色組合,將街頭經典化作細緻優雅的現代表述。

在「五行」層面上,卡拉比內羅蝦展現鮮明鹹鮮,為整體風味奠定基礎(鹽);醃蘿蔔與羅望子則帶出泰式料理經典的酸韻(酸);潛藏其中的香料元素提升香氣複雜度(香料);豆腐的滑嫩、蝦的Q彈與米粉片的層次質感,營造出豐富的口感對比(質地);而煎炒食材所產生的微微金黃焦香,則讓梅納反應成為點睛之筆(梅納反應)。

在「五感」體驗上,菜色以泰國國旗紅、白、藍為靈感,在視覺上展現強烈文化意象;香料與醬汁的香氣在上桌瞬間即撲鼻而來,引發嗅覺共鳴;米粉薄片的酥脆與蝦、豆腐等食材的層層咀嚼,讓味覺與觸覺隨之展開;搭配上百年老宅造就的迷幻空間,更進一步觸動聽覺感受,構成一場多感官交織下、細膩融合文化意涵與現代技藝的味覺敘事。