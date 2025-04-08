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Uber Eats公開遶境限定美食地圖 瘋媽祖優惠碼快筆記
年度宗教盛事媽祖遶境活動近期陸續登場，Uber Eats特別針對媽祖遶境期間推出苗栗、台中海線、彰化、雲林、嘉義等地區限定優惠，邀請大家在追隨媽祖足跡時，能輕鬆享受遶境路線中的各地特色美食，4月底前在指定地區輸入優惠序號「瘋媽祖」，可享指定美食外送商家單筆訂單金額滿149元，即有8折優惠，最高折抵100元，同時平台上還有指定生鮮雜貨商家最高6折起的優惠，幫全台信徒們供品輕鬆買齊，隨時加入朝聖保平安的行列。
此外，平台也首度公開「媽祖遶境美食地圖」，揭露去年農曆三月「瘋媽祖」期間，遶境地區最受歡迎的代表性美食，其中台中意外由「火雞肉飯」奪冠，彰化則由「爌肉飯」、「肉燥飯」穩坐榜首；雲林民眾鹹甜通吃，「蛋飯」、「圓仔冰」雙雙上榜；嘉義則展現「縣市不同調」，市區熱愛「米糕」、「涼麵」，縣區則偏好「鴨肉飯」、「蔥爆牛肉」，顛覆對嘉義「火雞肉飯」一枝獨秀的印象。
無法親赴遶境也別擔心，針對今年媽祖遶境地區的當地民眾，Uber Eats也推出生鮮雜貨優惠，即日起至4月17日，點購全聯、家樂福等「春遊祭祖7折起」專區商品，供品、水果、零食最高享7折優惠；4月16～20日，大潤發更加碼消費滿799元再折100元；楓康超市更有多項供品下殺6折起，讓你在家也能誠心祈福，安心歡慶媽祖聖誕。
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