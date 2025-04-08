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必勝客「芙莉蓮派對盒」開賣！還有勇者週邊、寶箱怪

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
必勝客攜手《葬送的芙莉蓮》，打造一公尺派對盒聯名包裝，還有多樣精美周邊。圖／必勝客提供
必勝客攜手《葬送的芙莉蓮》，打造一公尺派對盒聯名包裝，還有多樣精美周邊。圖／必勝客提供

「如果是勇者欣梅爾，他一定會買的！」繼攜手《庫洛魔法使》、《進擊的巨人》等熱門動漫IP，「必勝客」即日起與《葬送的芙莉蓮》展開合作，不僅推出明信片、鑰匙圈、徽章、壓克力立牌等多款周邊，還推出「一公尺派對盒」限定外盒，可看到芙莉蓮、費倫、修塔爾克等角色的身影。另外在光復餐廳店並打造「一公尺派對寶箱怪」，憑發票有機會獲得「一公尺派對盒」。

必勝客「一公尺派對盒」此次攜手《葬送的芙莉蓮》展開合作，即日起至5月5日期間，推出期間限定的聯名主題包裝，適合粉絲把握機會拍照打卡。每組內含3個帕瑪森鬆厚餅皮大比薩，以及巧克力麻糬QQ球、BBQ烤雞、薯金幣、德國芝心腸等7種豐盛副食與半熟起司塔，每組售價2,199元起。5月5日前訂購，還可以用69元加購豪華禮包，內含有限定徽章組、勇者一行人明信片、信封套和限定鑰匙圈，限定5,000組。購買禮包的PK APP會員，還有機會抽到必勝客限定的「芙莉蓮／費倫人物壓克力立牌」。

必勝客特別於光復餐廳店以「一公尺派對盒」打造芙莉蓮最無法抵抗的「一公尺派對寶箱怪」，4月11日前，每天下午14:00~17:00間憑「一公尺派對盒」發票，就能打開寶箱，有機會獲得一公尺派對盒，還有薯金幣、巧克力QQ球、德國芝心腸、BBQ烤雞等副食兌換券，抽完為止。

必勝客 派對 葬送的芙莉蓮

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