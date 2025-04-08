知名品牌八曜和茶、UG插旗嘉義 手搖飲市場大戰開打

清明連假結束，天氣愈來愈熱，手搖飲店生意旺，嘉義市中央噴水圓環御香屋手搖店，是人氣排隊名隊；高雄發跡知名八曜和茶，進駐嘉義市開2家分店，另1家知名品牌UG手搖飲料也來了，手搖名店營業時間到，出現客人大排長龍，手搖飲市場大戰開打。

2020年官方統計全台灣近2萬家手搖飲料店，比7-11等超市密度還高，嘉市面積不大，手搖飲料店競爭激烈，包括茶的魔手、紅太陽、50嵐、清心等連鎖品牌，嘉義在地御香屋每逢假日，客人大排長龍，在噴水圓環中山路、中正路各開1間店。

御香屋招牌紅鑽葡萄柚綠爆紅，許多飲料店爭相模仿，中正路林聰明沙鍋魚頭附近御香屋開分店，總店、分店每逢假日排隊人潮，員工多，忙接單、接電話、打包或後台製作。

「UG手搖飲料來了！嘉市又見排隊名店」，許姓市民說，這家文化路與北榮街口上的全新手搖品牌，主打以AI極粹製茶技術，一杯茶製作只需7秒，嚴控每杯茶飲品質，推出後吸引大批粉絲，UG必喝招牌「三窨十五茉」，窨的念法為ㄧㄣˋ，將100%原葉茶，使用百分之百真花薰香，每杯喝得到15朵茉莉花香，主打無糖也好喝，

UG魅力不僅限於高雄，同步前進設立UG嘉義文化門市，5日至7日連3天推出純茶「三窨十五茉」買1送1，同步祭出單筆不限金額再送品牌保冷提袋，以及為會員們贈送的「會員寵愛禮包」，讓嘉義茶飲愛好者們，可以在春假期間盡情享受美味

話題超高「八曜和茶」，展店到北部掀起超狂排隊風潮，高雄起家的八曜，有系列必喝人氣夯品，從招牌「柚香覺醒307」到最新推出的「極韻白奶茶」，八曜和茶2017年高雄成立，接著在台中、彰化、嘉義等開設分店，以無咖啡因和風茶大受好評，招牌飲品「柚香覺醒307」更是許多手搖人的心中神飲。