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試營運全桌通通5折！南台灣首間「刁民酸菜魚」插旗高雄

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
刁民酸菜魚首度進軍南台灣，打造「高雄富裕店」。圖／刁民酸菜魚提供
刁民酸菜魚首度進軍南台灣，打造「高雄富裕店」。圖／刁民酸菜魚提供

掀起台灣酸菜魚風潮的「刁民酸菜魚」，即將在4月11日開設高雄首家刁民酸菜魚旗艦店「高雄富裕店」，並預計在4月10日展開試營運。為慶祝新店開幕，試營運當日可享「整桌5折」的限時限量優惠。

刁民酸菜魚自2019年於台中逢甲開設首間門市，成功引發排隊熱潮。刁民後又於台中北區漢口路、南屯區公益路開設新店，並於2023年正式北上，插旗台北信義區，並接連開設松仁店、西門店，目前在全台共有6間分店。

今年刁民酸菜魚首度進駐南台灣，於高徐巨蛋商圈開設旗艦店「高雄富裕店」，單一樓層坪數達112坪，空間挑高5米，乃是全台最大坪數的旗艦店，總座位122席，並有2間6人包廂。外觀則延續台中街邊店特色，以「不當愚民當刁民」 口號為特色，並設有大片落地窗打造明亮的用餐環境。餐點則延續供應「秘罈酸菜魚」、「初戀蕃茄魚」等招牌料理，還有那個麻辣鴨血、完美蝦滑等特色餐點。

刁民酸菜魚富裕店將於4月10日下午17:00展開試營運，並於當天下午16：00起開始發放100組號碼牌，獲100組名額進場的消費者，即可享有「全桌5折」的超值優惠，每組上限為6人，當日營業至100組消費者用餐完畢。4月11日將正式開幕。

刁民酸菜魚主打「招牌秘罈酸菜魚」。圖／刁民酸菜魚提供
刁民酸菜魚主打「招牌秘罈酸菜魚」。圖／刁民酸菜魚提供

坪數 消費者 酸菜魚

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