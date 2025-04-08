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高鐵聯名卡娜赫拉彩繪列車7月結束運行 周邊商品7折起

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣高鐵「T-Shopping高鐵線上購」聯名四輛組玩具車全套6色。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵「T-Shopping高鐵線上購」聯名四輛組玩具車全套6色。圖／台灣高鐵提供

台灣高鐵與「卡娜赫拉的小動物」主題聯名彩繪列車自2023年8月上線營運以來，受到旅客喜愛，但該聯名彩繪列車將於今年7月初結束運行。高鐵今宣布，即日起至4月27日，於「T-Shopping高鐵線上購」推出限時優惠活動，卡娜赫拉的小動物聯名商品7折起，折扣後滿890元還可獲贈聯名環保傘一支。

高鐵指出，聯名4輛組玩具車此次推出海芋藍和繽紛橘兩款新色，售價450元；加上原本4款，全套共6色，優惠價2025元；另同步推出的「700T列車模型12輛組-彩繪版II」完美呈現列車特色，每組附有獨立序號卡及獨家聯名陶瓷保溫杯一個，每組售價2萬5000元，且即日起於T-Shopping購買即享加碼回饋TGo點數2萬點。

除聯名商品，「T-Shopping高鐵線上購」也持續與在地品牌合作，即日起全新「印花樂列車造型抱枕毯」限量首賣，每組售價799元。

高鐵表示，去年與興波咖啡共同企劃的「高鐵星空」咖啡掛耳包，大受好評，今年再推出「高鐵晨曦」風味，融合花香、佛手柑與黑巧克力等，並限量推出結合「高鐵晨曦」咖啡掛耳包禮盒，與台灣設計品牌HMM的經典玻璃杯的特惠組，售價2000元，再贈高鐵半價乘車票1張，4月21日上午11時開賣，限量150組。

高鐵假期專案部分，高鐵表示，即日起同步推出「春日花見之旅」專案，共有11條經典春季賞花遊程，其中規畫3條彩繪列車1日豐富行，安排去或回程搭乘充滿繽紛花卉的彩繪列車，像是「台中驛鐵道文化園區．中社觀光花市1日豐富行」可入內參觀珍貴的鐵道文物與退役車廂，台北出發每人3400元起。

台灣高鐵「T-Shopping高鐵線上購」鐵道迷必收的彩繪列車模型12輛組。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵「T-Shopping高鐵線上購」鐵道迷必收的彩繪列車模型12輛組。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵「T-Shopping高鐵線上購」聯名四輛組新色 海芋藍和繽紛橘。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵「T-Shopping高鐵線上購」聯名四輛組新色 海芋藍和繽紛橘。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵「T-Shopping高鐵線上購」全新首賣「印花樂列車造型抱枕毯」。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵「T-Shopping高鐵線上購」全新首賣「印花樂列車造型抱枕毯」。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵「T-Shopping高鐵線上購」限量「高鐵晨曦」咖啡掛耳包禮盒組。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵「T-Shopping高鐵線上購」限量「高鐵晨曦」咖啡掛耳包禮盒組。圖／台灣高鐵提供

售價 彩繪列車 高鐵

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