獨／文青傷心！台南「Room A」暫停營業　粉絲：捨不得

喜歡看書、喝咖啡的人別跑錯了！位於台南的「Room A 計時圖書館」，在4月7日晚間發布停業公告，指出自4月8日起無限期暫時停業。隨著消息出爐，許多粉絲感到不捨，表示「台南我最喜歡的地方」、「期待再相見」

位於台南市中西區康樂街老宅內的「Room A 計時圖書館」自2012年成立，店內早上至中午供應早午餐，下午1點之後，則變身成為計時圖書館，以計時收費的型態，讓民眾可以在悠閒的環境中，享受館內的書籍、雜誌或漫畫，也提供免費的咖啡與茶飲，亦可另外購買餐點或其他飲品。獨特的消費型態加上充滿文藝氣息的空間，讓Room A 計時圖書館獲得許多民眾的喜愛，也成為許多旅客前往台南必訪的小角落。

雖然獲得粉絲青睞，但是Room A 計時圖書館在4月7日晚間發布公告，指出自4月8日起無限期暫停營業。許多粉絲也遺憾地表示「謝謝你們曾經存在帶來的日常力量」、「捨不得，謝謝Room A的美好」、「天啊！！去台南時の避風港」