COS春夏秀三吉彩花酷黑太美 庭沼珉、柯佳嬿仙氣飄飄

COS於希臘雅典的有豐富歷史的狄俄尼索斯大理石採石場舉行2025春夏秀，讓大秀場景充滿視覺張力，同時現場齊聚影視圈名人，包括奧斯卡影帝Adrien Brody，他也是這一季COS形象廣告主角；同場的還有台灣金鐘視后柯佳嬿、日本女星三吉彩花，以及韓劇《媽媽朋友的兒子》女主角庭沼珉、資深女星莎朗史東、創作型歌手Mikah等眾多演員、歌手都受邀出席。

台日韓三美齊聚希臘雅典，畫面也相當美好，三吉彩花以all black的平口背心黑色褲裝展現個性魅力，柯佳嬿以淡裸粉色細褶長洋裝展現春天的溫柔感；庭沼珉則以淺灰色細褶洋裝呼應她的溫暖知性氣質，飄逸的長洋裝，讓兩人都是溫柔仙氣代表。