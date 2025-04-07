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COS春夏秀三吉彩花酷黑太美 庭沼珉、柯佳嬿仙氣飄飄

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
COS於希臘雅典有豐富歷史的狄俄尼索斯大理石採石場舉行2025春夏秀。圖／COS提供
COS於希臘雅典有豐富歷史的狄俄尼索斯大理石採石場舉行2025春夏秀。圖／COS提供

COS於希臘雅典的有豐富歷史的狄俄尼索斯大理石採石場舉行2025春夏秀，讓大秀場景充滿視覺張力，同時現場齊聚影視圈名人，包括奧斯卡影帝Adrien Brody，他也是這一季COS形象廣告主角；同場的還有台灣金鐘視后柯佳嬿、日本女星三吉彩花，以及韓劇《媽媽朋友的兒子》女主角庭沼珉、資深女星莎朗史東、創作型歌手Mikah等眾多演員、歌手都受邀出席。

台日韓三美齊聚希臘雅典，畫面也相當美好，三吉彩花以all black的平口背心黑色褲裝展現個性魅力，柯佳嬿以淡裸粉色細褶長洋裝展現春天的溫柔感；庭沼珉則以淺灰色細褶洋裝呼應她的溫暖知性氣質，飄逸的長洋裝，讓兩人都是溫柔仙氣代表。

COS 2025春夏系列，女裝以柔和雕塑感輪廓和垂墜元素呈現，流動的布料創造出流動感。男裝方面則呈現簡約實用的風格，並強調功能性細節。在潔白大理石石牆包圍的場域中，模特兒走下鋼製樓梯的優雅步履，營造出COS SS25系列極致簡潔和雕塑線條的強烈對比。

三吉彩花身穿COS的黑色褲裝展現個性魅力。圖／摘自三吉彩花IG
三吉彩花身穿COS的黑色褲裝展現個性魅力。圖／摘自三吉彩花IG
柯佳嬿身穿COS淡裸粉色細褶長洋裝。圖／COS提供
柯佳嬿身穿COS淡裸粉色細褶長洋裝。圖／COS提供
奧斯卡影帝Adrien Brody，他也是這一季COS形象廣告主角。圖／COS提供
奧斯卡影帝Adrien Brody，他也是這一季COS形象廣告主角。圖／COS提供
韓星庭沼珉身穿COS淺灰色細褶洋裝。圖／摘自庭沼珉IG
韓星庭沼珉身穿COS淺灰色細褶洋裝。圖／摘自庭沼珉IG
三吉彩花身穿COS的黑色褲裝展現個性魅力。圖／摘自三吉彩花IG
三吉彩花身穿COS的黑色褲裝展現個性魅力。圖／摘自三吉彩花IG
柯佳嬿身穿COS淡裸粉色細褶長洋裝。圖／摘自柯佳嬿IG
柯佳嬿身穿COS淡裸粉色細褶長洋裝。圖／摘自柯佳嬿IG
韓星庭沼珉身穿COS淺灰色細褶洋裝。圖／COS提供
韓星庭沼珉身穿COS淺灰色細褶洋裝。圖／COS提供

希臘 洋裝 雅典

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