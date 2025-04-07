限2天！微笑送雪球餅乾 詩特莉、青鳥旅行週年享優惠

「青鳥旅行」為慶祝品牌10週年，限時推出滿額活動，可獲贈夾餡牛軋派、綜合品味禮等不同贈禮，價值199～449元。另外「Aunt Stella詩特莉」也將迎來品牌週年，凡消費結帳露出笑容，就可免費獲贈「雪球餅乾」。

自2015年創立的「青鳥旅行」目前在台已經累積14間分店，並於今年啟動拓展海外計畫，目標3年開設10間分店。為慶祝品牌10週年，即日起至4月20日期間，推出週年慶滿額活動。凡於台灣門市、官網消費滿1,000元，即贈送「雙享品味盒」，價值199元；消費滿1,600元，即贈送「夾餡牛軋派」，價值250元。消費滿2,500元，贈送「綜合品味禮」，價值449元。另外至4月30日前，至新加坡觀光的旅客，持台灣護照至新加坡樟宜機場門市，即可獲贈「10入夾餡牛軋派」1份。