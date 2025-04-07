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限2天！微笑送雪球餅乾 詩特莉、青鳥旅行週年享優惠

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
青鳥旅行除創意灌餡蛋捲，還推出「夾餡蝴蝶酥」、「蛋捲霜淇淋」等品項。圖／青鳥旅行提供
青鳥旅行除創意灌餡蛋捲，還推出「夾餡蝴蝶酥」、「蛋捲霜淇淋」等品項。圖／青鳥旅行提供

「青鳥旅行」為慶祝品牌10週年，限時推出滿額活動，可獲贈夾餡牛軋派、綜合品味禮等不同贈禮，價值199～449元。另外「Aunt Stella詩特莉」也將迎來品牌週年，凡消費結帳露出笑容，就可免費獲贈「雪球餅乾」。

自2015年創立的「青鳥旅行」目前在台已經累積14間分店，並於今年啟動拓展海外計畫，目標3年開設10間分店。為慶祝品牌10週年，即日起至4月20日期間，推出週年慶滿額活動。凡於台灣門市、官網消費滿1,000元，即贈送「雙享品味盒」，價值199元；消費滿1,600元，即贈送「夾餡牛軋派」，價值250元。消費滿2,500元，贈送「綜合品味禮」，價值449元。另外至4月30日前，至新加坡觀光的旅客，持台灣護照至新加坡樟宜機場門市，即可獲贈「10入夾餡牛軋派」1份。

同樣迎來品牌生日，來自日本的「Aunt Stella詩特莉」於4月11、12日舉辦微笑任務活動。凡在結帳時展現笑容，就可免費獲贈限量款「雪球餅乾」1份，數量有限，送完為止。同時Aunt Stella也新推出限定款「森林魔法禮盒」，共有「浣熊先生的雪球魔法」以及「小刺蝟的夾心手風琴」兩種款式，均使用精美木盒搭配紙質滑蓋設計。前者內含3種口味的雪球餅乾，共計16入，每盒530元；後者則吃得到茉莉茶香奶霜夾心餅乾、野莓巧克力夾心餅乾，共計8入，售價530元。

Aunt Stella新推出「浣熊先生的雪球魔法」以及「小刺蝟的夾心手風琴」等新款禮盒。圖／Aunt Stella提供
Aunt Stella新推出「浣熊先生的雪球魔法」以及「小刺蝟的夾心手風琴」等新款禮盒。圖／Aunt Stella提供

品牌 新加坡 餅乾

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