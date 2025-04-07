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超萌「壽司玩偶」！MAGiC TOUCH×10秒鐘教室聯名了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
MAGiC TOUCH針對指定門市，打造成聯名主題店。圖／爭鮮提供
MAGiC TOUCH針對指定門市，打造成聯名主題店。圖／爭鮮提供

爭鮮集團旗下的「MAGiC TOUCH」今年與「10秒鐘教室」聯名合作，推出「壽司圖鑑」全新菜色視覺設計，並將餐點化身特色玩偶，帶來滿滿的趣味。同時MAGiC TOUCH也將林口店、勤美店打造為聯名主題店，讓粉絲可以享受打卡樂趣。

擁有22萬名粉絲的「10秒鐘教室」自2017年創立至今，透過蘑菇博士授課，搭配圖像與文字，讓民眾可以每天花10秒鐘學習到有趣的小知識，在2024年更因文博會話題而爆紅。MAGiC TOUCH本次攜手10秒鐘教室，推出「壽司圖鑑」全新菜色視覺設計，並且推出6款全新菜色。

「鮮彩干貝壽司」以新鮮北海道大干貝為主角，配上紫蘇白飯、鮭魚卵點綴，每份100元。「爆汁櫛瓜拿破崙」以現炸櫛瓜配上莎莎醬與橙子，多汁酥脆，每份80元。「嘎嘣脆辣肉球」外層擁有酥脆麵衣，肉球富有彈性口感，搭配糖粉與辣醬帶來甜辣風味，每份80元。其他還有從茶碗蒸延伸而來的「蒜蓉鮑魚茶碗蒸」、添加新鮮酪梨、蕃茄與香菜的「鮭魚塔酪梨」，以及「芥末胡麻海鮮卷」等餐點，各為90～100元。

透過本次聯名，將新菜單上的「鮭魚塔酪梨」、「蒜蓉鮑魚茶碗蒸」，還有經典品項「軟殼蟹天婦羅壽司」、「翹翹板玉子燒壽司」、「鮭魚壽司」，通通化身超萌的玩偶吊飾，適合粉絲蒐藏，自4月7日至5月12日期間限時販售，每隻售價399元，售完為止。另外MAGiC TOUCH林口店、台中勤美店也化身為限定主題店，讓粉絲可以跟可愛的角色們拍照打卡。

「MAGiC TOUCH」攜手「10秒鐘教室」，推出全新菜色視覺設計，並將餐點化身特色玩偶。記者陳睿中／攝影
「MAGiC TOUCH」攜手「10秒鐘教室」，推出全新菜色視覺設計，並將餐點化身特色玩偶。記者陳睿中／攝影
軟殼蟹天婦羅壽司。記者陳睿中／攝影
軟殼蟹天婦羅壽司。記者陳睿中／攝影
MAGiC TOUCH攜手10秒鐘教室，推出全新菜色視覺設計，並將餐點化身特色玩偶。圖／爭鮮提供
MAGiC TOUCH攜手10秒鐘教室，推出全新菜色視覺設計，並將餐點化身特色玩偶。圖／爭鮮提供
鮭魚塔酪梨。記者陳睿中／攝影
鮭魚塔酪梨。記者陳睿中／攝影
蒜蓉鮑魚茶碗蒸。記者陳睿中／攝影
蒜蓉鮑魚茶碗蒸。記者陳睿中／攝影
翹翹板玉子燒壽司。記者陳睿中／攝影
翹翹板玉子燒壽司。記者陳睿中／攝影
鮭魚壽司。記者陳睿中／攝影
鮭魚壽司。記者陳睿中／攝影
MAGiC TOUCH本次推出6款全新菜色，每款80～100元。圖／爭鮮提供
MAGiC TOUCH本次推出6款全新菜色，每款80～100元。圖／爭鮮提供

壽司 粉絲 鮭魚

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