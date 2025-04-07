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秀髮專屬的愛馬仕香水！Barénia全新香髮噴霧
愛馬仕（Hermès）最新的女香Barénia推出全新香髮噴霧，即日起在愛馬仕部分精選銷售點販售。香髮噴霧利用長效噴射裝置，將一層富含護髮功效的輕盈雲霧籠罩秀髮，其配方適合所有髮質。亦可適量噴灑在髮梳或其他髮飾上，讓芳香愉悅延續到日常養護之中。香髮噴霧可單獨使用，也可與Barénia香水疊用，加強香跡，留香時間更為持久。
「一旦愛上西普調香氛，就會將其視之為一生摯愛」，創作出Barénia的愛馬仕香水創作總監暨專屬調香師 Christine Nagel表示，這款西普調香氛煥新演繹傳統配方，以橡木替代橡木苔，並同蝴蝶黃薑花、廣藿香和奇異非凡的漿果搭配，締造前所未有的奇特組合。
當香水變為香髮噴霧，香氣更為精巧細緻而Barénia香髮噴霧輕盈的瓶身也呼應這樣的嗅覺體驗：瓶身在從經典手環Collier de chien汲取靈感的同時，巧妙褪去金屬元素，讓香氛儀式能隨時隨地開啟。瓶身容量30毫升，以磨砂玻璃制成的橢圓造型由Philippe Mouquet親自設計，方便拿取和使用，旅行出游都能輕鬆攜帶。
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