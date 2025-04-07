宋雨琦超強全方位唱跳演出FENDI新形象 連包包都心動了

FENDI攜手品牌大使宋雨琦，推出Peekaboo ISeeU Petite包款全新數位廣告大片。這位出身韓流女團(G)I-DLE的年輕偶像，在這次的形象大片中發揮音樂人、舞者、時尚偶像的多元身份與才華，包辦單曲創作到動態視覺的全方位演出，為適逢百周年的FENDI注入全新的青春活力。

這次曝光的數位廣告大片，以電子trap旋律揭開序幕，灰綠色的Peekaboo ISeeU Petite隨著心臟的跳動活躍起來，在宋雨琦原創單曲《FENDI》的強烈節拍伴奏下，身著淺藍條紋襯衫、隨性牛仔褲與FENDI Match厚底運動鞋的宋雨琦，隨著輕快的音樂搖擺舞蹈。Peekaboo IseeU包款在節奏間劃出軌跡，暗閃轉場精準卡點音樂高潮，猶如流行文化與經典工藝的靈魂共振。