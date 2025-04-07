根據目前物理學家已知，宇宙的緣起來自於一次大爆炸，因此誕生了萬事萬物。初次發表於2005年的HUBLOT的Big Bang腕表今年正逢20周年，HUBLOT並一次推出一套內含五只HUBLOT表款的限量組合、上看100萬瑞士法郎，凸顯品牌在複雜功能、美感與材質上所強調的新奢華主義。

一組五只的套表將包含Big Bang藍寶石陀飛輪、Big Bang湖水藍寶石計時陀飛輪、Big Bang魔力紅陶瓷陀飛輪、Big Bang霜化碳纖維計時陀飛輪大教堂三問，以及Big Bang Integrated藍色鍍鋁碳纖維大教堂三問陀飛輪。其中手表所運用的人造藍寶石展現了硬化材質與通透的可能性，紅色陶瓷則採用Red Magic技術，則使全球罕見的豔彩陶瓷，黑色霜化碳纖維則被首次應用於大教堂三問報時，此外具輕量化、高科技特點的藍色鍍鋁碳纖維，則為傳統古典的三問報時表款、賦予了全新風格面向。

Big Bang藍寶石陀飛輪腕表則以堅硬、通透的藍寶石表殼令視覺高度穿透，讓陀飛輪能加倍被欣賞；HUB8110手上鍊機芯結合了計時與三問報時則是Big Bang霜化碳纖維計時陀飛輪大教堂三問的特點，並具有品牌獨家開發的「靜音音速調節機制」，將消除傳統三問報時機構的噪音、因而讓報時聲響純淨動人；兼具輕盈、強韌、耐磨性與抗衝擊多重特點的藍色鍍鋁碳纖維，則讓教堂三問、陀飛輪兩大複雜功能擁有全新面貌，機芯共由319個零件組成，並具備80小時動力儲存，是HUBLOT技術力、美感的極上之作。