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WWG表展25／材質秘術大師HUBLOT再現Big Bang經典套組

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
HUBLTO Big Bang湖水藍寶石陀飛輪，全款一套5只、價格店洽。圖／HUBLOT提供
HUBLTO Big Bang湖水藍寶石陀飛輪，全款一套5只、價格店洽。圖／HUBLOT提供

根據目前物理學家已知，宇宙的緣起來自於一次大爆炸，因此誕生了萬事萬物。初次發表於2005年的HUBLOT的Big Bang腕表今年正逢20周年，HUBLOT並一次推出一套內含五只HUBLOT表款的限量組合、上看100萬瑞士法郎，凸顯品牌在複雜功能、美感與材質上所強調的新奢華主義。

一組五只的套表將包含Big Bang藍寶石陀飛輪、Big Bang湖水藍寶石計時陀飛輪、Big Bang魔力紅陶瓷陀飛輪、Big Bang霜化碳纖維計時陀飛輪大教堂三問，以及Big Bang Integrated藍色鍍鋁碳纖維大教堂三問陀飛輪。其中手表所運用的人造藍寶石展現了硬化材質與通透的可能性，紅色陶瓷則採用Red Magic技術，則使全球罕見的豔彩陶瓷，黑色霜化碳纖維則被首次應用於大教堂三問報時，此外具輕量化、高科技特點的藍色鍍鋁碳纖維，則為傳統古典的三問報時表款、賦予了全新風格面向。

Big Bang藍寶石陀飛輪腕表則以堅硬、通透的藍寶石表殼令視覺高度穿透，讓陀飛輪能加倍被欣賞；HUB8110手上鍊機芯結合了計時與三問報時則是Big Bang霜化碳纖維計時陀飛輪大教堂三問的特點，並具有品牌獨家開發的「靜音音速調節機制」，將消除傳統三問報時機構的噪音、因而讓報時聲響純淨動人；兼具輕盈、強韌、耐磨性與抗衝擊多重特點的藍色鍍鋁碳纖維，則讓教堂三問、陀飛輪兩大複雜功能擁有全新面貌，機芯共由319個零件組成，並具備80小時動力儲存，是HUBLOT技術力、美感的極上之作。

為了此一全球限量一組的Big Bang 20周年套組，品牌並特別打造了內建照明系統的專屬展示盒，將讓光線穿透在機芯、藍寶石水晶、碳纖維之間，也讓表款的細節被高度珍視，展示盒正面並鐫刻以Materials & High Complications 1/1字樣，象徵全球唯一的時計套組，並盛重迎向Big Bang系列的重要高光時刻。

HUBLTO Big Bang霜化碳纖維計時陀飛輪大教堂三問表，全款一套5只、價格店洽。圖／HUBLOT提供
HUBLTO Big Bang霜化碳纖維計時陀飛輪大教堂三問表，全款一套5只、價格店洽。圖／HUBLOT提供
HUBLTO Big Bang魔力紅陶瓷陀飛輪，全款一套5只、價格店洽。圖／HUBLOT提供
HUBLTO Big Bang魔力紅陶瓷陀飛輪，全款一套5只、價格店洽。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang 20周年典藏組，包含陀飛輪、計時碼表、大教堂三問等多重功能，並同時展現品牌在特殊材質使用的高超功力。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang 20周年典藏組，包含陀飛輪、計時碼表、大教堂三問等多重功能，並同時展現品牌在特殊材質使用的高超功力。圖／HUBLOT提供

品牌 教堂 腕表

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