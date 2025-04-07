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體驗草間彌生夜間魔力 展覽倒數一個月周六夜延長開館

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』— W Collection & More 1951-2005」，展期進入倒數一個月，將於四月第一週開始，每周六延長開館至晚上8時半，讓觀眾體驗草間彌生的夜間魔力。圖／北師美術館提供
「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』— W Collection & More 1951-2005」，展期進入倒數一個月，將於四月第一週開始，每周六延長開館至晚上8時半，讓觀眾體驗草間彌生的夜間魔力。圖／北師美術館提供

去年底於北師美術館開展的「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』— W Collection & More 1951-2005」，展期進入倒數一個月，展覽即將突破十萬人次。北師美術館宣布，將於四月第一週開始，每周六延長開館至晚上8時半，讓觀眾體驗草間彌生的夜間魔力。

北師美術館表示，二樓挑高展廳的重點展品—《圓點的強迫妄想》巨型裝置，夜幕降臨時映照著周圍的透明落地窗，搖身一變成為巨大的鏡屋，巨型粉紅螢光氣球的倒影好似在展廳中自行增生，構成虛實交錯的游離幻境。

伴隨展覽尾聲，展覽畫冊將於四月中旬出版上市。北師美術館表示，畫冊從本展重點作品發展出兩款封面，以《圓點的強迫妄想》發展的「圓點珍藏版」，全球限量500本，每本展覽畫冊印有專屬編號，以草間彌生工作室指定pantone色號之特製皮料搭配燙銀文字，讓作品轉生成新潮時尚的書封在展覽結束後持續陪伴大家。

「幻影無限版」則取自另一件展品《幻影的彼方》，這組閃耀著金光的1999年裝置作品，桌椅、梳妝台、桌上的水果、人體模特兒、鸚鵡等構成一個奇幻的室內空間，所有物件都被金色的無限之網所覆蓋。草間彌生本人也曾親自坐在這件裝置作品內，拍攝錄像作品《草間彌生的房間》。

●「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』— W Collection & More 1951-2005」5 月 4 日閉幕，為維護參觀品質並減少排隊時間，展覽採線上預約時段優先入場制，現場也開放少量票券，建議假日欲參觀的民眾可先於網路購票平台購票，節省現場等待時間，或是儘量選擇平日參觀。

「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』— W Collection & More 1951-2005」展覽畫冊將於四月中旬出版上市。圖／北師美術館提供
「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』— W Collection & More 1951-2005」展覽畫冊將於四月中旬出版上市。圖／北師美術館提供
「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』— W Collection & More 1951-2005」，展期進入倒數一個月，將於四月第一週開始，每周六延長開館至晚上8時半，讓觀眾體驗草間彌生的夜間魔力。圖／北師美術館提供
「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』— W Collection & More 1951-2005」，展期進入倒數一個月，將於四月第一週開始，每周六延長開館至晚上8時半，讓觀眾體驗草間彌生的夜間魔力。圖／北師美術館提供

妄想 美術館 草間彌生

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