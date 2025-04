體驗草間彌生夜間魔力 展覽倒數一個月周六夜延長開館

去年底於北師美術館開展的「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』— W Collection & More 1951-2005」,展期進入倒數一個月,展覽即將突破十萬人次。北師美術館宣布,將於四月第一週開始,每周六延長開館至晚上8時半,讓觀眾體驗草間彌生的夜間魔力。

北師美術館表示,二樓挑高展廳的重點展品—《圓點的強迫妄想》巨型裝置,夜幕降臨時映照著周圍的透明落地窗,搖身一變成為巨大的鏡屋,巨型粉紅螢光氣球的倒影好似在展廳中自行增生,構成虛實交錯的游離幻境。

伴隨展覽尾聲,展覽畫冊將於四月中旬出版上市。北師美術館表示,畫冊從本展重點作品發展出兩款封面,以《圓點的強迫妄想》發展的「圓點珍藏版」,全球限量500本,每本展覽畫冊印有專屬編號,以草間彌生工作室指定pantone色號之特製皮料搭配燙銀文字,讓作品轉生成新潮時尚的書封在展覽結束後持續陪伴大家。

「幻影無限版」則取自另一件展品《幻影的彼方》,這組閃耀著金光的1999年裝置作品,桌椅、梳妝台、桌上的水果、人體模特兒、鸚鵡等構成一個奇幻的室內空間,所有物件都被金色的無限之網所覆蓋。草間彌生本人也曾親自坐在這件裝置作品內,拍攝錄像作品《草間彌生的房間》。