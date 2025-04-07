WWG表展25／HERMES「暫停時間」表 詩意經典重現

曾走過的時間不會被遺忘，真正深刻的體驗，總會在特定時刻重新湧上心頭，證明那一刻、那一瞬的相遇未曾辜負。愛馬仕曾發表過概念相當詩意的「暫停時間」腕表，並於2025年日內瓦鐘表與奇蹟表展上重新歸來，除了以品牌自製機芯帶來鏤空面盤款與枕形新款，並發表袖扣式胸針時計、結合Hermes經典的錨鏈元素。

全新愛馬仕Le Temps Suspendu腕表以Arceau系列為基礎，當按下9點鐘方向按鈕時，面盤的時針與分針將瞬間重疊，五點鐘方向的日期指示也將瞬間隱藏，讓時間宛如暫停了一般。這有賴H1837機芯內建的「暫停時間」模組，無論時間消逝多久，當重新按下九點鐘方向按鈕時，時分與逆跳日期指針都將瞬跳至當下正確時刻，時間、再度氣定神閒地展開。新款Arceau Le Temps Suspendu並具酒紅色、沙色與藍色三種面盤，其中藍色並使用了玫瑰金表殼。

Hermes Cut Le Temps Suspendu腕表亦是基於此一「暫停時間」概念，但具枕型表殼，差別在於按下按鈕後、表款指針將停駐於11至1點鐘方向呈V字型；四點鐘方向則有24秒的逆跳小秒針盤，取24為愛馬仕總部、福寶大道24號之意，表款將使用H1912自製機芯，皆為玫瑰金表殼、一體成型表帶，但有酒紅色面盤、白色面盤、白色面盤表圈鑲鑽三種設計。