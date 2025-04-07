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新科奧斯卡影后演繹最新Tiffany珠寶形象 分享正能量

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Mikey Madison於全新Tiffany廣告片中配戴HardWear系列珠寶。圖／Tiffany提供
Mikey Madison於全新Tiffany廣告片中配戴HardWear系列珠寶。圖／Tiffany提供

2025奧斯卡新科影后麥琪麥迪遜（Mikey Madison）成為美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）的最新品牌大使，並與演員葛麗塔李（Greta Lee）、藝術家Anna Weyant一起擔綱演出Tiffany最新HardWear系列形象短片，探索「愛的變革之力」，分享她們心目中何謂「力量」（strong）。

本次短片由知名攝影師兼導演Harley Weir掌鏡。在影片中，三位主角均身著全黑服飾，展現她們對力量的不同見解。Mikey Madison配戴鑲滿鑽石的HardWear K金項鍊、耳環與手鍊，她強調愛與韌性之間密不可分的關係：「當我懷疑自身力量時，我會想到那些看似脆弱，實則堅韌的事物。」葛麗塔李演繹鋪鑲鑽石與K金材質的HardWear珠寶，體認到無條件之愛的強大：「當家人的愛是無條件的，愛自己便成為必然。而愛的所在，即是力量之源。」藝術家Anna Weyant則認為：「無論經歷何種境遇，仍能擁抱快樂的人，才是世上最強大的人。」

Greta Lee於全新Tiffany廣告片中配戴HardWear系列珠寶。圖／Tiffany提供
Greta Lee於全新Tiffany廣告片中配戴HardWear系列珠寶。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear玫瑰金鋪鑲鑽石漸層扣環項鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear玫瑰金鋪鑲鑽石漸層扣環項鍊。圖／Tiffany提供
Anna Weyant拍攝HardWear形象短片幕後花絮。圖／Tiffany提供
Anna Weyant拍攝HardWear形象短片幕後花絮。圖／Tiffany提供
藝術家Anna Weyant於全新Tiffany廣告片中配戴HardWear系列珠寶。圖／Tiffany提供
藝術家Anna Weyant於全新Tiffany廣告片中配戴HardWear系列珠寶。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear玫瑰金鋪鑲鑽石項鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear玫瑰金鋪鑲鑽石項鍊。圖／Tiffany提供
Mikey Madison於全新Tiffany廣告片中配戴HardWear系列珠寶。圖／Tiffany提供
Mikey Madison於全新Tiffany廣告片中配戴HardWear系列珠寶。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear黃K金鋪鑲鑽石耳環。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear黃K金鋪鑲鑽石耳環。圖／Tiffany提供
Mikey Madison拍攝HardWear形象短片幕後花絮。圖／Tiffany提供
Mikey Madison拍攝HardWear形象短片幕後花絮。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear黃K金鋪鑲鑽石戒指。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear黃K金鋪鑲鑽石戒指。圖／Tiffany提供
演員Greta Lee於全新Tiffany廣告片中配戴HardWear系列珠寶。圖／Tiffany提供
演員Greta Lee於全新Tiffany廣告片中配戴HardWear系列珠寶。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear玫瑰金鋪鑲鑽石漸層扣環項鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear玫瑰金鋪鑲鑽石漸層扣環項鍊。圖／Tiffany提供

Tiffany 藝術家 鑽石

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