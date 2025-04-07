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新科奧斯卡影后演繹最新Tiffany珠寶形象 分享正能量
2025奧斯卡新科影后麥琪麥迪遜（Mikey Madison）成為美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）的最新品牌大使，並與演員葛麗塔李（Greta Lee）、藝術家Anna Weyant一起擔綱演出Tiffany最新HardWear系列形象短片，探索「愛的變革之力」，分享她們心目中何謂「力量」（strong）。
本次短片由知名攝影師兼導演Harley Weir掌鏡。在影片中，三位主角均身著全黑服飾，展現她們對力量的不同見解。Mikey Madison配戴鑲滿鑽石的HardWear K金項鍊、耳環與手鍊，她強調愛與韌性之間密不可分的關係：「當我懷疑自身力量時，我會想到那些看似脆弱，實則堅韌的事物。」葛麗塔李演繹鋪鑲鑽石與K金材質的HardWear珠寶，體認到無條件之愛的強大：「當家人的愛是無條件的，愛自己便成為必然。而愛的所在，即是力量之源。」藝術家Anna Weyant則認為：「無論經歷何種境遇，仍能擁抱快樂的人，才是世上最強大的人。」
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