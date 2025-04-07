吉伊媽媽注意！全家FamiCollection系列任2件加購娃包

隨健康飲食意識抬頭，全家便利商店FamiCollection系列持續推動天然、少添加理念，即日起推出8款初夏果茶新品，包括5款HPP冷高壓飲品與3款升級版新鮮屋果茶，並成為零售業中首個全系列食品飲品取得Clean Label潔淨標章的品牌。歡慶FamiCollection全系列獲得Clean Label驗證，4月29日前購買FamiCollection HPP冷高壓系列，全品項享第2件6折；購買FamiCollection全系列商品任2件，還可加價49元獲得限量造型娃包。

FamiCollection自2012年起導入HPP冷高壓技術，保留食材原味與營養，產品線穩定涵蓋蜂蜜水、蔬果汁、茶與健康系列，去年年銷突破8億元。今年新推5款HPP果茶新品，包括「桂花蜂蜜水」、「鮮榨西瓜汁」、「蜜香紅烏龍茶」、「桑椹石榴果茶」與「玫瑰銀耳露」，售價40至60元不等。同時，新鮮屋果茶系列「芒果綜合冰茶」、「翡翠檸檬茶」、「樂多綠茶」全面升級，果汁含量提升，無添加香料、色素與防腐劑，並獲得慈悅Clean Label雙潔淨標章，4月29日前優惠單件32元、任2件59元。