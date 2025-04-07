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吉伊媽媽注意！全家FamiCollection系列任2件加購娃包

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
4月29日前購買FamiCollection全系列商品任2件，還可加價49元獲得限量造型娃包。圖／全家便利商店提供
4月29日前購買FamiCollection全系列商品任2件，還可加價49元獲得限量造型娃包。圖／全家便利商店提供

隨健康飲食意識抬頭，全家便利商店FamiCollection系列持續推動天然、少添加理念，即日起推出8款初夏果茶新品，包括5款HPP冷高壓飲品與3款升級版新鮮屋果茶，並成為零售業中首個全系列食品飲品取得Clean Label潔淨標章的品牌。歡慶FamiCollection全系列獲得Clean Label驗證，4月29日前購買FamiCollection HPP冷高壓系列，全品項享第2件6折；購買FamiCollection全系列商品任2件，還可加價49元獲得限量造型娃包。

FamiCollection自2012年起導入HPP冷高壓技術，保留食材原味與營養，產品線穩定涵蓋蜂蜜水、蔬果汁、茶與健康系列，去年年銷突破8億元。今年新推5款HPP果茶新品，包括「桂花蜂蜜水」、「鮮榨西瓜汁」、「蜜香紅烏龍茶」、「桑椹石榴果茶」與「玫瑰銀耳露」，售價40至60元不等。同時，新鮮屋果茶系列「芒果綜合冰茶」、「翡翠檸檬茶」、「樂多綠茶」全面升級，果汁含量提升，無添加香料、色素與防腐劑，並獲得慈悅Clean Label雙潔淨標章，4月29日前優惠單件32元、任2件59元。

提前備戰夏季熱浪，全家同步推出「初夏冰品大賞」，獨家開賣8款人氣冰品，包括水果系FamiCollection蜜桃雪酪、杜老爺百香啵啵脆冰、桂冠水蜜桃石榴雪酪，以及奶香系牧場直送4.0芋角牛奶雪糕、福樂芝芝優酪雪糕等；更引進新加坡精品雪糕品牌The Ice Cream & Cookie Co冰淇淋脆餅，共有開心果、可可與香草3款口味帶來多層次口感，4月29日前指定冰品享2件8折、3件7.5折。此外，全家再推冰塊杯加價購活動，即日起至4月29日，購買指定飲品加價5元可獲冰塊杯組，輕鬆享受自製冰涼特調。

全家化身巷子口的便利冰菓室，獨家開賣8款涼夏冰品。圖／全家便利商店提供
全家化身巷子口的便利冰菓室，獨家開賣8款涼夏冰品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店自有品牌FamiCollection即日起開賣8款全新初夏果茶系飲料新品，同時其食品飲品全系列率先取得Clean Label潔淨標章驗證。圖／全家便利商店提供
全家便利商店自有品牌FamiCollection即日起開賣8款全新初夏果茶系飲料新品，同時其食品飲品全系列率先取得Clean Label潔淨標章驗證。圖／全家便利商店提供
全家FamiCollection 8飲品清爽上市，另獨家開賣8款涼夏冰品，滿足消費者對沁涼夏日的期待。圖／全家便利商店提供
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