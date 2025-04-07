快訊

飼主遛狗未牽繩…疑混種比特犬咬傷男童縫16針 鄰怒控：前科累累

西螺大橋上爆藍綠首長搶大甲媽鑾轎 顏清標今天說話了

本周「血型+生肖」財運TOP5！這組合「看準時機投入」：存款能瞬間上揚

聽新聞
0:00 / 0:00

現代婦女基金會攜手谷溜谷溜 助受家暴女性走出陰霾

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
現代婦女基金會執行長邱淑華（右）感謝谷溜谷溜創辦人陳坤男（左）長期關注家庭暴力議題並實際行動支持受暴婦女。圖／現代婦女基金會提供
現代婦女基金會執行長邱淑華（右）感謝谷溜谷溜創辦人陳坤男（左）長期關注家庭暴力議題並實際行動支持受暴婦女。圖／現代婦女基金會提供

根據衛福部統計，台灣一年家暴的通報件數超過16萬件，平均每3分鐘就有一件通報，其中女性受害者占比超過7成。為找回受暴媽媽笑容，現代婦女基金會攜手養生飲品公司谷溜谷溜發起「舊事新意母親節公益活動」，幫助更多受暴媽媽走過陰影，迎向新生。

許多婦女在家中長期遭受身心摧殘，卻因為經濟壓力、子女撫養及擔憂社會觀感，難以擺脫暴力的枷鎖。即使成功逃離，她們仍面臨法律程序、經濟重建、心理創傷與社會歧視等重重難關。現代婦女基金會「受暴家庭扶助計畫」即是在幫助這些受暴媽媽們，送上支持與希望。

小婷（化名）是兩個孩子的母親，在婚姻中遭受長期精神與肢體暴力，她的丈夫不僅控制她的行動，甚至在孩子面前辱罵與毆打，讓她長期生活在恐懼與壓抑之中。終於，在一次嚴重的家暴後，她鼓起勇氣帶著孩子逃離家門尋求幫助。透過現代婦女基金會的「受暴家庭扶助計畫」，在社工的陪伴與支持之下，讓她逐步建立自信，如今她找到穩定工作，並為孩子打造一個安全的家。她感動地說：「以前我不敢相信自己值得幸福，但現在我知道，我有能力給孩子更好的未來。」

透過本次「舊事新意母親節公益活動」，希望向這些母親傳遞溫暖與鼓勵，讓她們知道：「妳值得被愛，更值得擁有幸福。」即日起至母親節，每售出一盒「舊事新意」母親節禮盒，谷溜谷溜將捐出30元給現代婦女基金會，支持「受暴家庭扶助計畫」。

此次公益活動亦獲得眾多藝人的熱烈響應，紛紛透過自身的影響力，傳遞愛與關懷。谷溜谷溜品牌大使温昇豪深情表示，每位媽媽都值得被珍視與守護，期盼透過這份心意，讓更多人關注家庭暴力的影響，以愛與支持陪伴受暴媽媽走過傷痛。

黃建群則分享，希望這些受暴媽媽能夠走出過往的傷痛，開啟人生新的一頁，未來的每一天都將被愛包圍，溫暖將長伴左右。

林千鈺則強調，「家暴只有零次與無數次」，鼓勵所有受害者在需要時尋求幫助，呼籲社會共同阻止家庭暴力，讓愛與關懷取代傷害。

亮哲也深受感動，向所有受暴女性喊話，祝福大家都能重新找回自信，擁抱屬於自己的幸福人生。他們堅信，每個人都值得被愛，每個媽媽都應該擁有安全、自由與尊嚴。

谷溜谷溜創辦人陳坤男（Anson）表示，每年４、５月是品牌的「公益月」，這已成為谷溜谷溜的傳統與承諾。今年的「舊事新意」母親節禮盒特別邀請享譽巴黎的知名畫家秉御老師操刀設計，以畫作呈現女性在困境中依然綻放的韌性，也呼籲現代女性活出自我，打破枷鎖。

公益活動 母親節

延伸閱讀

湯姆漢克斯長女慘被家暴！父女情薄童年缺愛：匱乏殘缺

苗栗41歲逆子情緒不穩揍老父 老母勸阻也被水泥塊砸成重傷

獨／太好運？創世志工暗槓4千張發票中百萬獎金 法官判刑批：非常不可取

關心吳婉君遭家暴現況 金鐘女星嘆：叫了整晚警察沒來

相關新聞

新科奧斯卡影后演繹最新Tiffany珠寶形象 分享正能量

2025奧斯卡新科影后麥琪麥迪遜（Mikey Madison）成為美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱T...

吉伊媽媽注意！全家FamiCollection系列任2件加購娃包

隨健康飲食意識抬頭，全家便利商店FamiCollection系列持續推動天然、少添加理念，即日起推出8款初夏果茶新品，包...

現代婦女基金會攜手谷溜谷溜 助受家暴女性走出陰霾

根據衛福部統計，台灣一年家暴的通報件數超過16萬件，平均每3分鐘就有一件通報，其中女性受害者占比超過7成。為找回受暴媽媽...

獨／台中人的回憶！ 34年人氣小吃「李記蒸餃世家」熄燈

台中人氣小吃又少一間！位於台中市北區的「李記蒸餃世家」，近日因迎來退休時刻，所以於4月5日結束近34年的營業時光。隨著熄...

有行旅／訪雲林 探詩人祕境

雲林不僅是台灣的糧倉與農業之都，更是蘊藏豐富故事的寶藏之地。有行旅策畫深度之旅，由在地職人引領，走訪雲林故事館、湧翠閣與...

貓是最好的人生教練！學會貓本領，讓你自在快樂過一生

【學會貓本領，讓你活得自在快樂】

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。