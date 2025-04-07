現代婦女基金會攜手谷溜谷溜 助受家暴女性走出陰霾

根據衛福部統計，台灣一年家暴的通報件數超過16萬件，平均每3分鐘就有一件通報，其中女性受害者占比超過7成。為找回受暴媽媽笑容，現代婦女基金會攜手養生飲品公司谷溜谷溜發起「舊事新意母親節公益活動」，幫助更多受暴媽媽走過陰影，迎向新生。

許多婦女在家中長期遭受身心摧殘，卻因為經濟壓力、子女撫養及擔憂社會觀感，難以擺脫暴力的枷鎖。即使成功逃離，她們仍面臨法律程序、經濟重建、心理創傷與社會歧視等重重難關。現代婦女基金會「受暴家庭扶助計畫」即是在幫助這些受暴媽媽們，送上支持與希望。

小婷（化名）是兩個孩子的母親，在婚姻中遭受長期精神與肢體暴力，她的丈夫不僅控制她的行動，甚至在孩子面前辱罵與毆打，讓她長期生活在恐懼與壓抑之中。終於，在一次嚴重的家暴後，她鼓起勇氣帶著孩子逃離家門尋求幫助。透過現代婦女基金會的「受暴家庭扶助計畫」，在社工的陪伴與支持之下，讓她逐步建立自信，如今她找到穩定工作，並為孩子打造一個安全的家。她感動地說：「以前我不敢相信自己值得幸福，但現在我知道，我有能力給孩子更好的未來。」

透過本次「舊事新意母親節公益活動」，希望向這些母親傳遞溫暖與鼓勵，讓她們知道：「妳值得被愛，更值得擁有幸福。」即日起至母親節，每售出一盒「舊事新意」母親節禮盒，谷溜谷溜將捐出30元給現代婦女基金會，支持「受暴家庭扶助計畫」。

此次公益活動亦獲得眾多藝人的熱烈響應，紛紛透過自身的影響力，傳遞愛與關懷。谷溜谷溜品牌大使温昇豪深情表示，每位媽媽都值得被珍視與守護，期盼透過這份心意，讓更多人關注家庭暴力的影響，以愛與支持陪伴受暴媽媽走過傷痛。

黃建群則分享，希望這些受暴媽媽能夠走出過往的傷痛，開啟人生新的一頁，未來的每一天都將被愛包圍，溫暖將長伴左右。

林千鈺則強調，「家暴只有零次與無數次」，鼓勵所有受害者在需要時尋求幫助，呼籲社會共同阻止家庭暴力，讓愛與關懷取代傷害。

亮哲也深受感動，向所有受暴女性喊話，祝福大家都能重新找回自信，擁抱屬於自己的幸福人生。他們堅信，每個人都值得被愛，每個媽媽都應該擁有安全、自由與尊嚴。

谷溜谷溜創辦人陳坤男（Anson）表示，每年４、５月是品牌的「公益月」，這已成為谷溜谷溜的傳統與承諾。今年的「舊事新意」母親節禮盒特別邀請享譽巴黎的知名畫家秉御老師操刀設計，以畫作呈現女性在困境中依然綻放的韌性，也呼籲現代女性活出自我，打破枷鎖。