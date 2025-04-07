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有行旅／訪雲林 探詩人祕境

聯合報／ 台北訊

雲林不僅是台灣的糧倉與農業之都，更是蘊藏豐富故事的寶藏之地。有行旅策畫深度之旅，由在地職人引領，走訪雲林故事館、湧翠閣與虎尾厝沙龍，在張敬藝術館領略國寶級雕刻之美，於三秀園詩人祕境感受古典園林的靜謐風華，並親手體驗農廢檳榔炭工藝。安排連泊華山觀止虫二行館，遠眺嘉南平原。

有行旅企業家山居歲月系列《觀止．美哉 雲林祕笈》三天兩夜旅程，四月九日至四月十一日。

一對一說明會，報名請洽02-8643-3926、8643-3959，或瀏覽有行旅官網https://bit.ly/4475uRb

詩人 雲林

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