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獨／台中人的回憶！ 34年人氣小吃「李記蒸餃世家」熄燈
台中人氣小吃又少一間！位於台中市北區的「李記蒸餃世家」，近日因迎來退休時刻，所以於4月5日結束近34年的營業時光。隨著熄燈消息出爐，粉絲們也表示「好難過！！從小時候吃到長大！！」、「可惜的老味道了。哭哭」。
位於台中北平路上的「李記蒸餃世家」，店內提供有多種口味的蒸餃，還有打滷麵、木鬚炒麵、榨菜肉絲麵等麵食，以及多種現炒料理與炒飯，乃是當地極具人氣的餐廳，也是不少台中人從小吃到大的懷舊滋味，用餐時段常可見到排隊人潮。在GOOGLE累計超過1,700則評論，平均獲得3.8分。
近日開業近34年的李記傳出停業消息，並發布公告，表示「我們要開心退休了」。公告中除了宣告結束營業的消息，也感謝顧客們的支持與陪伴。對於李記劃下句點，許多網友感到遺憾，表示「怎麼可以」、「感謝曾經在貴店滿足口腹之慾」。
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