貓是最好的人生教練！學會貓本領，讓你自在快樂過一生

學會貓本領活得自在快樂。圖／ingimage提供

【學會貓本領，讓你活得自在快樂】

「太初之際，上帝創造了人類，但見他如此脆弱，便把貓給了他。」—華倫．艾克斯坦，美國寵物行為學家

「即使是最落魄的街貓，也總是貴氣逼人，牠們不必遮掩偽裝。牠們就是貓⋯⋯毋庸贅言。」—費德烈．維度，法國作家

從諸神開天闢地以來，人類就對貓深深著迷。在觀察並試圖了解牠們後，我們發現貓的行為舉止、態度、特質、習慣與癖好裡，深藏著一種宛如魔法的本領，讓牠們活得自在又快樂。

貓與生俱來的這些絕招，當然也能在人類的日常生活、私人領域和職涯上，大大助我們一臂之力。

貓身體力行的生活哲學，似乎用幾個字就能講完：吃喝玩樂睡，把自己安頓得舒舒服服，只做自己愛做的事。比起我們，這樣已經很厲害了，但貓的本領還不只如此。

這種生活方式之所以讓貓沒有壓力，因為牠們只在乎一件事：善待自己！

透過設法貼近貓的行為與邏輯，人類將能帶自己望向另一片新天地、看到另一種新觀點，並從不同的角度理解自己，也能給自己更多的發揮空間。

一起深入了解貓的角度、思緒和哲學，用貓的方式來欣賞人生吧！

【跟貓一樣，把自己放在第一位】

「貓不撫摸我們，而是利用我們撫摸牠自己。」—安托萬．里瓦羅爾，十八世紀法國作家。圖／ingimage提供

「貓不撫摸我們，而是利用我們撫摸牠自己。」—安托萬．里瓦羅爾，十八世紀法國作家

一如前面所提到的，對貓而言，生活中最重要的事就是善待自己，沒有任何事比它更優先。為了達到這一點，有時我們也該像貓一樣，自私一點，先想到自己。

這不代表我們要當個自我中心、自戀或自以為是的人，而是要允許自己將個人的身心平衡排在他人前面。 一個人倘若不懂得先顧好自己的需求，就無法給予他人任何東西。

不論在生理或心理上，做任何事之前，請先照顧好自己，因為這攸關你的切身幸福。 一旦你能在生活中獲得幸福與快樂，將更有能力給予和分享。

打造自己的溫馨舒適小圈圈不需要他人的同意，一切自己說了算；更何況，這不是其他人能代勞的事，因為沒有人比你更清楚自己內心深處最想要的舒適是什麼模樣。

所以，捲起袖子吧！學貓一樣打造自己的地盤和舒適圈，掌握身心平衡的要件與讓自己幸福快樂的方法。 每天做一點讓自己開心的事，讓自己度過一段快樂時光，或送自己一份小禮物吧，因為這一切都是你應得的！沒錯！毋庸置疑！

● 請把自己放在第一順位，思考該如何盡量讓自己舒服。

請好好照顧自己，這件事沒有誰能比你做得更好， 也沒有人比你更願意付出。

「狗和貓的差別。狗心想：人類給我東西吃又給我遮風避雨的住所，他們應該是神。貓心想：人類給我東西吃又給我遮風避雨的住所，我應該是神。」—艾拉．劉易斯，美國演員兼劇作家

一如前面在關於自豪與自尊的文章所提過的，自信也是貓與生俱來的強項之一。

你是否曾見過哪隻貓看起來很內向，彷彿對自己沒什麼信心的樣子？沒有吧！牠們很清楚知道自己是最棒的，並因此很自豪。俗話說得好：「心裡想著自己是最棒的，並不是最棒的；清楚知道自己是最棒的，才是最棒的。」這是自信的一種槓桿原理。也許兩者看起來沒什麼差別，但各自帶來的後續影響可是既深且遠。

一如先前提到的，對自己有信心，不但意味著接納真實的自己，也是藉著自己的才能或價值觀，對現在的自己感到驕傲。

貓主動走向人類時，心裡想著：「我知道你愛我」。圖／ingimage提供

以貓來舉例說明的話，所謂的「自信心十足」，是當牠們主動走向人類時，心裡想著：「我知道你愛我。」

而不是：「你今天還愛我嗎？」

貓的這種強大信念，一併造就了牠們的萬丈光芒、魅力、吸引力和美麗，讓我們自然而然地愛上了貓。

有太多人因自信不足而飽受折磨，有些人卻因太過自信而眼高手低—而且連自己都不知道這種自信從何而來。

你一定也發現了，本書的所有章節互有關連且互相交錯。自信的養成與多種不同的能力有關，本書雖是刻意將這些能力分開說明，以便於理解，但希望大家能認知到一點：它們各自相輔相成、密不可分。

是的，必須先愛自己、獨立自主、自給自足、拋開所謂「別人會怎麼想」的限制，才會擁有自信。

自信並不是個憑空捏造的概念，而是一種學習，是貓所擁有能力的集大成。這些能力能互相串連，讓我們做得越來越好，生活也一天天越變越好。

有自信的人不但是「眾人焦點」，也是「自由」且「魅力四射的」。他們大多是快樂的人，但也是因為他們在日積月累的練習中，懂得如何培養促進這分自信的所有要件。 關於自信的學習，請以貓為榜樣吧！讓你做回你自己。

● 「要有自信」說得容易，要做到卻沒那麼簡單。

但我可以跟你保證，向貓學習，多多培養能建立自信的各項基礎， 將會為人生帶來喜悅和成功，自信也將自然在你心中萌芽。

● 作者介紹：史蒂芬．嘉涅

觀察了十多年的貓，才終於在某次在家加班時，因為貓踩過電腦鍵盤而開竅：要向貓學習怎麼生活，並懂得放手去做最重要的事！這也成了寫作本書的契機。

書名：貓是最好的人生教練：掌握貓特質，讓你活得自信、自由、自在作者：史蒂芬．嘉涅（Stéphane Garnier）圖文：究竟出版 提供

【本文摘自《貓是最好的人生教練：掌握貓特質，讓你活得自信、自由、自在》、究竟出版提供】