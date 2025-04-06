快訊

等不了中央「謀定而後動」 張善政致電竹竹苗首長共商策略

砲轟川普關稅政策是災難！諾貝爾得主痛批「壞又蠢」：公式像ChatGPT給的

台北東區永續生活新坐標 遠東SOGO讓舊衣重生再造價值

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東SOGO董事長黃晴雯(左5)宣布紡織循環年度計畫啟動，邀請環境部資源循環署副署長許智倫(右3)見證。圖／遠東SOGO提供
遠東SOGO董事長黃晴雯(左5)宣布紡織循環年度計畫啟動，邀請環境部資源循環署副署長許智倫(右3)見證。圖／遠東SOGO提供

隨著快時尚興起導致衣物回收與丟棄量增加，遠東SOGO百貨在世界地球日前夕，啟動年度紡織循環計畫，邀集政府單位、社企、中小企業、社福機構、社區共組跨界紡織循環生態圈。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，為推動永續時尚，遠東SOGO鼓勵消費者購買高品質衣物，延長穿著年限，不合身的衣服則透過完整的紡織循環體系，進行捐贈、義賣或販售、再製、回收等方式，一起撐起永續未來。

對待衣服最好的方式，就是繼續穿它不浪費，遠東SOGO發表「台北東區衣物再生地圖」，主要涵蓋西起復興南路、東至光復南路，北起市民大道、南至仁愛路的舊衣回收箱，以及20個衣物修改店家的位置，讓消費者快速找到能修改、縫補、訂製的師傅，使衣服不再因為不合身或退流行就被丟棄或閒置，可持續穿著。

為衣服找新主人，也是延長使用壽命的好方式。4月11、12日，遠東SOGO敦化館舉辦舊衣回收活動，與二手衣轉售平台「addLess」合作，品質良好的衣服將被優先挑選出來義賣，所得捐贈家扶基金會「幸福小舖」，培力困苦家庭媽媽就業技能。

不適合再穿但原料狀況不錯的牛仔衣物，由幸福小舖二次創作，改製為玩偶、提袋等物品義賣。對於沒有明顯再利用價值的衣服，則由紡織材質智能分選系統開發商「沛德永續科技」、社福機構「木匠的家」進行材質辨識，依照分選結果去化，成為回收織材、降級回收或固體再生燃料。

此外，遠東SOGO去年歲末回收過季冬季制服，與擅長把永續概念融入設計的「點睛設計」合作，將3,500件100%聚酯纖維材質制服，還原成rPET環保材料，再製成100%回收材質製成的美食街托盤，將賣場的吃喝玩樂購串聯成一趟綠色消費旅程。

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯帶領團隊，跨界整合推動紡織循環。圖／遠東SOGO提供
遠東SOGO百貨董事長黃晴雯帶領團隊，跨界整合推動紡織循環。圖／遠東SOGO提供

SOGO 永續

延伸閱讀

超羨慕F1小粉絲Sogo 獲得George Russell送禮還坐上賽車

北市百貨之爭！南港Lalaport狂吸人潮 業界人士：「這指標」才是重點

遠東SOGO台北店母親節化妝品檔期登場 業績拚增10%

「眼鏡市場」進駐台中廣三 SOGO 百貨 宣布今年加速展店

相關新聞

台北東區永續生活新坐標 遠東SOGO讓舊衣重生再造價值

隨著快時尚興起導致衣物回收與丟棄量增加，遠東SOGO百貨在世界地球日前夕，啟動年度紡織循環計畫，邀集政府單位、社企、中小...

撐不住！路易莎宣布咖啡冰沙漲5元 咖啡豆濾掛也漲價

愛喝咖啡的民眾要注意了！連鎖咖啡「路易莎」宣布，因國際咖啡豆價格屢創新高，原料、食材及包裝等價格不斷攀升，自4月7日起，...

WWG表展25／零氧、年曆表問世 MONTBLANC再現山岳精神

雖然身為筆具、皮件的專家，但萬寶龍近年已然在專業製表展現長足的熱情與突破，2025日內瓦Watches & Wonder...

連假買氣旺 環球購物中心戶外休閒、餐飲業績增20%

今年兒童清明連假達4天，環球購物中心祭出最高回饋20%、合作史努比推限定會員禮、消費滿300元即可抽「星宇航空X SNO...

WWG表展25／環保模範生Ulysse Nardin潛水表60公克有找

一如過往、瑞士高級鐘表品牌雅典（Ulysse Nardin）2025年於日內瓦鐘表與奇蹟表展期間，僅發表了一只表款。新品...

美麗購物節遇連假 遠百買氣旺

迎來春季兒童清明四天連續假期，適逢百貨業者母親節檔期上場趁勢衝業績，遠百推出「粉漾馨情~美麗購物節」春夏化妝品新品直逼1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。