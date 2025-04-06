台北東區永續生活新坐標 遠東SOGO讓舊衣重生再造價值

隨著快時尚興起導致衣物回收與丟棄量增加，遠東SOGO百貨在世界地球日前夕，啟動年度紡織循環計畫，邀集政府單位、社企、中小企業、社福機構、社區共組跨界紡織循環生態圈。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，為推動永續時尚，遠東SOGO鼓勵消費者購買高品質衣物，延長穿著年限，不合身的衣服則透過完整的紡織循環體系，進行捐贈、義賣或販售、再製、回收等方式，一起撐起永續未來。

對待衣服最好的方式，就是繼續穿它不浪費，遠東SOGO發表「台北東區衣物再生地圖」，主要涵蓋西起復興南路、東至光復南路，北起市民大道、南至仁愛路的舊衣回收箱，以及20個衣物修改店家的位置，讓消費者快速找到能修改、縫補、訂製的師傅，使衣服不再因為不合身或退流行就被丟棄或閒置，可持續穿著。

為衣服找新主人，也是延長使用壽命的好方式。4月11、12日，遠東SOGO敦化館舉辦舊衣回收活動，與二手衣轉售平台「addLess」合作，品質良好的衣服將被優先挑選出來義賣，所得捐贈家扶基金會「幸福小舖」，培力困苦家庭媽媽就業技能。

不適合再穿但原料狀況不錯的牛仔衣物，由幸福小舖二次創作，改製為玩偶、提袋等物品義賣。對於沒有明顯再利用價值的衣服，則由紡織材質智能分選系統開發商「沛德永續科技」、社福機構「木匠的家」進行材質辨識，依照分選結果去化，成為回收織材、降級回收或固體再生燃料。