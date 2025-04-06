撐不住！路易莎宣布咖啡冰沙漲5元 咖啡豆濾掛也漲價

愛喝咖啡的民眾要注意了！連鎖咖啡「路易莎」宣布，因國際咖啡豆價格屢創新高，原料、食材及包裝等價格不斷攀升，自4月7日起，微幅調漲部分咖啡飲品價格，包含咖啡飲品、冰沙系列、義式巧克力調漲5元，至於「澳洲小拿鐵」、「特濃小卡布」、「義式濃縮」不調漲。

除此之外，咖啡豆與濾掛品項也隨之微調價格。「1/4磅咖啡豆」調漲5元，「半磅咖啡豆」調漲10元，「濾掛咖啡盒裝10入」各品項（經典綜合、典藏莊園、白金尋豆師系列、黑金尋豆師系列），則同步調漲5元。

為回饋支持的粉絲，路易莎也宣布仍會繼續推出各種優惠方案。黑卡優惠仍有「濾掛任選兩盒以上五折」、「咖啡豆最低七折起」、「咖啡飲品11點前第二杯大杯五折」等優惠。超越精品系列也持續精選全球咖啡精品，目前限定供應「衣索比亞 歌姬藝妓 水洗 」，原價150元，優惠價100。另外4月7日至4月11日，則推出「春日送幸福」寄杯優惠活動，凡購買同品項同規格5杯，即享85折優惠。