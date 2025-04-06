扛不住成本攀升！路易莎宣布優惠及漲價並進策略

美國總統新關稅政策，全球股災，在清明假期即將結束，路易莎咖啡6日宣布優惠及漲價並進策略，首先4月7日(一)至4月11日(五)推出為期5日的「春日送幸福」寄杯優惠活動，凡購買同品項同規格5杯(為一組)即享85折優惠；自4月7日起，部分咖啡飲品調漲5元，咖啡豆及濾掛咖啡盒裝也隨之微調價格，調幅約2%。

面對近期飆漲的咖啡期貨，路易莎已盡力扛住巨大成本壓力，但因國際咖啡豆價格屢創新高，原料、食材及包裝等價格不斷攀升，自4/7日起微幅調漲部分咖啡飲品價格，包含咖啡飲品、冰沙系列、義式巧克力調漲5元，「澳洲小拿鐵」、「特濃小卡布」、「義式濃縮」不調漲。

咖啡豆與濾掛咖啡也隨之微調價格。1/4磅咖啡豆調漲5元，半磅咖啡豆調漲10元，濾掛咖啡盒裝10入各品項(經典綜合、典藏莊園、白金尋豆師系列、黑金尋豆師系列)則同步調漲5 元。

路易莎本著以平價提供精品好咖啡的初心，期待未來仍陪伴您迎接充滿活力的每一天，成本攀升壓力下，只好調漲售價，反應經營成本。

路易莎咖啡為回饋長期支持的粉絲們，仍會繼續推出各種優惠方案。如黑卡優惠仍有「濾掛任選兩盒以上五折」、「咖啡豆最低七折起」、「咖啡飲品11點前第二杯大杯五折」的常態優惠；超越精品系列也持續精選全球咖啡精品，提供優惠價格，目前限定供應衣索比亞歌姬藝妓水洗優惠價$100/杯(定價$150/杯)。