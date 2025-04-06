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連假買氣旺 環球購物中心戶外休閒、餐飲業績增20%

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
環球購物中心車站三店連假湧返鄉、出遊人潮。圖／環球購物中心提供
環球購物中心車站三店連假湧返鄉、出遊人潮。圖／環球購物中心提供

今年兒童清明連假達4天，環球購物中心祭出最高回饋20%、合作史努比推限定會員禮、消費滿300元即可抽「星宇航空X SNOOPY主題航班」北美航線機票，再加上百場親子活動吸客四大助攻下，全台八店整體人潮較去年同期成長近10%、整體業績成長5%，為接下來即將登場的母親節檔期暖身預備。

環球表示，連假期間以出遊、換季及話題性應景商機最為發酵，從戶外機能服飾、旅行箱到化妝保養、香氛新品及兒童節應景玩具，適合全家的餐飲美食、伴手禮等多項類別業績成長近20%最為顯著，甚至因應大甲媽祖遶境，也帶動聯名金飾款熱銷。

環球指出，受到連假天氣變化快速影響，Global Mall大型購物中心-新北中和、屏東市以一站吃喝玩樂遊逛行程吸客，其中又以換季新品、出遊商品、應景話題商品增長最為顯著，包括化妝保養品、香氛身體系列新品，以及因應春季出遊熱潮，也帶動戶外休閒機能服飾、旅行箱、運動配件銷售增長，同時話題性應景商品也吸高買氣。

環球也說，屏東市更因逐漸邁入炎熱天氣，女性春裝新品、換季居家用品、傢俱也展現買氣。買氣旺，再加上高人氣的史努比會員禮，新北中和還有「星宇航空X SNOOPY」快閃限定店，以及每天各式精彩親子活動，大型IP人偶見面會、哥哥姊姊唱跳到小小職人體驗、手作體驗等，適合小孩放電，連假一開店即湧入親子人潮。

環球表示，車站三店-板橋車站、南港車站及新左營車站則受惠於返鄉、出遊人潮，從連假前一天即湧入搭車人潮，帶動餐飲業績大幅增長達20%，從TOGO美食到主題餐廳、伴手禮、便當皆聚集排隊人龍，買氣不間斷，此外，機捷三店-桃園A8、林口A9及桃園A19也因周邊在地景點多，許多家庭選擇就近出遊，當中又以適合親子共遊的聚餐餐廳、出遊必備輕食，以及娛樂體驗包括攀岩、親子樂園等，業績增長達兩位數，最為顯著。

業績 環球購物中心 連假

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